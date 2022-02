Enzo Ferrari doit se retourner dans sa tombe ; la marque à laquelle il a donné naissance s’apprête à commercialiser son premier véhicule utilitaire sport, le Purosangue. Remarquez que si la stratégie a fonctionné pour le grand rival Lamborghini, elle aura probablement le même succès avec la marque au cheval cabré.

Toujours est-il que ce premier VUS Ferrari vient de faire une apparition non officielle sur le Net alors que des images de ce dernier, captées par un espion à l’intérieur de l’usine où il est assemblé, ont été publiées sur la plateforme Instagram (compte : cochespias).

Les photos prises en vitesse nous montrent une partie de l’avant du modèle, ainsi que l’arrière. On vous laisse juger des lignes et de leurs proportions, mais dans l’ensemble, on reconnaît quand même la signature à l’avant alors que derrière, on a droit à une nouvelle approche. Quant au profil, la ligne s’apparente à celle de la GTC4 Lusso. Le long capot et le toit incliné vers l’arrière sont en ligne avec l’effet recherché, soit celle d’une sportivité forte et affirmée.

Ce qui détonne, ce sont ces pourtours d’ailes contrastants qui viennent nous rappeler que nous sommes en présence d’un VUS.

Mécaniquement, les rumeurs les plus persistantes greffent sous le capot un V8 turbo, lequel pourra éventuellement recevoir l’assistance d’un moteur électrique. On pourrait toutefois retrouver un V12 hybride ou encore un V6 hybride avec une éventuelle version de « base ».

Ferrari mise beaucoup avec ce modèle et il faut s’attendre à ce qu’elle fasse tout pour rendre le Purosangue le plus attrayant possible. Plus de détails suivront en cours d’année, puisque Ferrari a déjà confirmé que la production allait être lancée au cours de la présente année. Les premiers modèles seront livrés aux clients l’an prochain.