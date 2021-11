L’an dernier, le bilan annuel du magazine Consumer Reports relatif à la fiabilité des modèles nous avait réservé une belle surprise alors que Mazda avait réussi à se hisser en première place.

La publication vient e de faire connaître ses lauréats pour l’année 2021 et l’on assiste à une sorte de « retour à la normale » alors que Lexus a repris la position de tête. Elle est suivie de Mazda et de la maison-mère du constructeur de luxe japonais, Toyota.

Les données recueillies par Consumer Reports sont le résultat d’enquêtes et de sondages menés auprès de plus de 300 000 propriétaires de véhicules. L’enquête classe à la fois les marques, mais aussi les modèles de façon individuelle au sein du groupe auquel ils appartiennent. Les prévisions en matière de fiabilité sont basées sur la fiabilité générale des trois dernières années modèles.

Après Toyota, on retrouve dans l’ordre Infiniti, Buick, Honda, Subaru, Acura, Nissan et Mini.

Photo : V.Aubé Buick Envision

Buick est la seule marque américaine à figurer dans le Top 10, c’est à noter. Cependant, plusieurs modèles américains ont mieux fait dans la liste des produits individuels s’étant démarqués. Concrètement, on retrouve des créations américaines en tête dans 7 des 17 catégories du palmarès. Consumer Reports reconnaît que cette performance est « inhabituellement forte ».

Les véhicules en question sont les Buick Envision, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Silverado 2500 HD et GMC Sierra 2500 HD, Chrysler 300, Ford Bronco Sport, Ford Mustang Mach-E et Ford Ranger.

Cadillac a livré l’un des modèles les plus fiables de l’industrie avec le XT5.

Quant à la grande gagnante, Lexus, tous ses représentants se sont classés dans la moyenne ou mieux pour la fiabilité.

À l’autre bout du spectre, on retrouve les Lincoln, Tesla, Jeep, Genesis, Volkswagen, Mercedes-Benz, GMC, Ram, Volvo et Kia.

Photo : D.Boshouwers Jeep Renegade

Avant de vous servir la liste des marques et des modèles les plus fiables, il est toujours important de nuancer certains résultats. Une marque qui propose peu de véhicules est plus exposée. Si ces produits font bien, elle se retrouve vite au sommet. En revanche, un ou deux problèmes, elle est reléguée en queue de peloton. Dites-vous que plus un constructeur propose de véhicules, plus son classement est représentatif de la réalité.

Consumer Reports mentionne même qu’elle n’avait pas assez de données pour classer les compagnies suivantes : Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi et Polestar.

Voici les résultats :

Les modèles les plus fiables :

Et les modèles les moins fiables :