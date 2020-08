Les sportives BRZ et 86, respectivement proposées par Subaru et Toyota, cessent tranquillement leur production. Chez le plus petit des deux constructeurs japonais, on n’accepte plus les commandes pour les modèles 2020 alors que chez l’autre, la production va se terminer un peu plus tard cet automne.

Si vous aviez un œil sur le modèle d’actuelle génération proposée conjointement par les deux firmes, vous n’avez plus de temps à perdre. Cependant, puisque l’on sait qu’une deuxième génération est en préparation, il peut aussi aussi être bon d’attendre afin de voir ce qu’on va nous concocter.

En fait, c’est que le modèle de deuxième génération pourrait bien venir ajouter ce qui manquait au premier, soit un peu de puissance. On n’était quand même pas en reste avec celui-ci qui nous servait un 4-cylindres de 2 litres et 205 chevaux, mais la rumeur la plus persistante depuis quelques mois veut que ce soit le 4-cylindres turbo de 2,4 litres de Subaru qui trouve refuge entre les roues avant de la nouvelle mouture. Sa puissance est de 260 chevaux, son couple de 277 livres-pieds.

Voilà qui transformerait instantanément le comportement de ce duo de modèle.

Et si vous vous demandez pourquoi on n’avait tout simplement pas décidé d’offrir cette mécanique avec la première génération du modèle, ou un autre moteur plus puissant, c’est qu’on ne voulait pas jouer avec l’équilibre des masses de la sportive. Ainsi, le bolide de deuxième génération sera pensé avec un bloc plus performant à son service, préservant ainsi le rapport de poids de la voiture.

Photo : Toyota Toyota 86

Reste à savoir quand le modèle va se pointer. Si l’année 2020 avait été normale, nous aurions pu l’attendre au Salon de Los Angeles en novembre, mais un certain virus est venu contrecarrer les plans d’à peu près tout le monde dans l’industrie.

Maintenant, on anticipe plutôt ses débuts au tournant de 2021, mais il faudra voir.

Chose certaine, il est rafraîchissant de voir ce genre de modèle survivre, car les créations offrant du plaisir pur dans l’industrie automobile, surtout à prix abordable, deviennent rares.