Subaru BRZ et Toyota 86 : les meilleures notes de l’IIHS

Lorsqu’il est question de sécurité automobile, les gens associent souvent la grosseur d’un modèle en particulier au niveau de sécurité qu’il propose. C’est parfois vrai, surtout lors d’une collision avec un plus petit véhicule, mais il est faux de croire que le niveau de sécurité offert par un modèle a un rapport avec sa grosseur.

À ce titre, les Subaru BRZ et Toyota GR86, deux des plus petites propositions de l’industrie, viennent d’obtenir la meilleure note aux tests de sécurité de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

Et il s’agit d’une première dans l’histoire du modèle depuis 2015. Concrètement, la Subaru BRZ et la Toyota GR86 ont reçu les prix Top Safety Pick+ de l’IIHS, la plus haute distinction décernée par l’organisme.

Photo : V.Aubé Toyota GR 86 2022

Lors des tests de collision, les deux coupés ont réussi haut la main, obtenant les notes « bonnes » (la plus élevée) dans tous les types de collisions. Les phares ont également obtenu la meilleure note, tout comme le système optionnel de prévention des collisions avant. La facilité d’utilisation des points d’ancrage pour les sièges d’enfants a reçu la deuxième meilleure note, soit « Acceptable ».

Un fait amusant, voire inusité, concerne ces mentions reçues par les deux modèles ; les variantes à boîtes manuelles ne reçoivent pas la mention Plus (+) parce que le système d’avertissement de collision avant ne peut pas être de la partie avec ces derniers.

Pour le reste, bien sûr, les modèles à boîte mécanique se montent aussi solides avec les tests de collisions et de phares.