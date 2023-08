Vous avez investi beaucoup de temps chez un concessionnaire pour choisir et négocier un véhicule. Le conseiller aux ventes a fait une demande de financement auprès de la banque avec laquelle il transige habituellement (et qui lui remet une ristourne). Surprise, on vous dit que votre demande de prêt-auto est refusée.

Pas si vite !

Le conseiller vous explique que votre dossier de crédit est faible, votre cote insuffisante, etc. Il semble dire que vous êtes l'artisan de ce refus. Pas si vite : ce sont des excuses !



La vraie raison du refus

Le conseiller que vous avez consulté et son directeur financier n'avaient sans doute pas les compétences, le temps ou les ressources requises en analyse de crédit pour préparer une demande de prêt sérieuse qui correspond à votre profil d'emprunteur. Ils ont simplement transmis une requête standard auprès de leur banque habituelle et par malchance, celle-ci ne transige pas avec la catégorie d'emprunteur que vous êtes. Cette situation est très fréquente.



La solution : un analyste de crédit

Pour avoir l'assurance d'obtenir un prêt-auto adapté à votre situation, vous devez consulter un analyste de crédit. Ce professionnel comprend les difficultés de la vie telles que les problèmes financiers occasionnels provoqués par un divorce, une perte d'emploi, la maladie, etc. L'analyste développera une demande de financement qui vous présente sous votre meilleur jour, et qui démontre votre capacité actuelle de remboursement. Par la suite, cette demande sera transmise aux institutions financières qui démontrent une ouverture pour les dossiers de crédit faibles ou difficiles.



Le meilleur taux

L'analyste de crédit expérimenté sait avec quelles institutions négocier en plus d’être branché directement avec elles. Afin d'obtenir les meilleures conditions de financement du marché, sa stratégie habituelle est de mettre ouvertement plusieurs prêteurs en concurrence pour une même demande. Il obtient normalement des réponses en quelques minutes seulement. Cette stratégie s'avère toujours avantageuse pour le consommateur.

La morale de l'histoire

Beaucoup de consommateurs se font refuser au crédit à cause de l'inexpérience d'un conseiller. Si c'est votre cas, ne perdez pas espoir et consultez un(e) analyste de crédit d'expérience chez un concessionnaire reconnu afin d'obtenir le prêt-auto et le véhicule qui vous conviennent.

Programme de financement Kia

Le saviez-vous ? Kia propose un programme de financement à des taux privilégiés pour aider les consommateurs qui sont refusés par les prêteurs traditionnels. Informez-vous auprès d'un concessionnaire Kia qui offre la 2e chance au crédit.