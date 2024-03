Fisker discute avec Nissan pour survivre

• Fisker discute avec Nissan pour assurer sa survie.

La firme de véhicules électriques Fisker semble arriver à la croisée des chemins. Elle vient d’annoncer une réduction de 15 % de ses effectifs à la suite de pertes de 463 millions au cours de quatrième trimestre de l’année 2023.

Dans le dernier rapport publié par l’entreprise concernant ses résultats, on apprend que ses ressources actuelles sont insuffisantes pour répondre à ses besoins au cours des 12 prochains mois. Conséquemment, la compagnie a besoin d’un partenaire afin d’obtenir des investissements qui lui permettront de poursuivre ses activités. Or, on rapporte en ce vendredi qu'il y a des discussions sérieuses avec Nissan.

Faute de partenariat, c’est la compagnie elle-même qui le stipule, il existe un « doute substantiel » quant à sa capacité de survie.

Pour l’instant, il n’y a aucune garantie que les discussions avec la fabricant japonais vont aboutir et qu’elle va réussir à trouver les fonds nécessaires.

En novembre dernier, le fondateur de l’entreprise, Henrik Fisker, mentionnait que sa compagnie avait eu des pourparlers avec cinq constructeurs. En ce moment, la liste a été réduite à un seul nom, Nissan.

Au site Automotive News, Henrik Fisker a mentionné que l’aide reçue pourrait inclure un investissement dans Fisker elle-même, « le développement conjoint d’une ou plusieurs plateformes de véhicules électriques et la fabrication en Amérique du Nord. »

Le mois dernier, la Bourse de New York a émis un avis de non-conformité à Fisker, car le cours de son action avait chuté sous la barre du dollar pendant 30 jours. Après les plus récentes annonces indiquant que la compagnie était à l’agonie, l’action a dégringolé à 0,47 $. Au moment d’écrire cette nouvelle, une autre perte avait été enregistrée, alors que l’action s’affichait à 0,34 $ (devises américaines).

Cela semble de plus en plus clair, pour survivre, Fisker a besoin d’aide, et rapidement.