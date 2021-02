Il y a trois ans, Ford annonçait qu’elle allait investir 10 milliards dans son programme de véhicules électriques, doublant ses efforts du temps. L’entreprise promettait alors l’arrivée de 40 nouveaux modèles électrifiés d’ici 2022.

La semaine dernière, la firme de Dearborn en rajoutait, indiquant qu’elle allait injecter 22 milliards pour des modèles électriques, ainsi que 7 milliards envers la conduite autonome, le tout d’ici 2025. Depuis son annonce de 2018, d’autres constructeurs y sont allés d’engagements similaires, dont le grand rival de Ford, General Motors (GM). Récemment, cette dernière a annoncé des investissements de 27 milliards d’ici 2025 et à travers le monde, c’est 30 modèles électriques qu’elle compte introduire d’ici là.

Si Ford imite GM en matière d’engagement, elle n’est pas allée aussi loin que son principal concurrent qui a promis qu’il ne vendrait plus de véhicules à moteurs à essence à compter de 2035. C’est encore loin et ce genre d’annonce pourrait survenir chez Ford au cours des prochaines années. La firme à l’ovale bleu a cependant annoncé que la majorité de ses véhicules à venir seront électriques et que certains de ses produits seront équipés de groupes motopropulseurs hybrides et hybrides rechargeables.

De plus, n’oublions pas que Ford travaille d’autres projets, comme son association avec la firme naissante Rivian où l’entreprise centenaire a investi 500 millions. En 2019, les deux compagnies annonçaient un plan visant l’assemblage d’un véhicule utilisant la plateforme de Rivian. Cependant, en 2020, un projet qui nous aurait permis de voir apparaître un modèle Lincoln électrique construit avec la technologie de Rivian a été annulé, en partie à cause de la pandémie de COVID-19.

Ford prépare aussi une version tout électrique de sa camionnette F-150, ne l’oublions pas. Bref, nous aurons droit à beaucoup de nouveautés électriques chez Ford au cours des prochaines années, comme ailleurs dans l’industrie.

On vous le dit souvent, la décennie 2020 sera celle du grand virage électrique. Les nouvelles nous pointant dans cette direction ne cessent de se multiplier.