Ford ajoute 20 milliards à son plan d’électrification

Ford a déjà annoncé des investissements majeurs en matière d’électrification, mais de toute évidence, le constructeur américain n’a pas l’intention de s’arrêter là. La rumeur court voulant que la compagnie travaille sur une réorganisation importante afin de se préparer à l’avenir électrique, le tout en utilisant le succès de Tesla comme modèle à suivre.

Et au passage, elle va réinjecter de l’argent dans le projet à la hauteur de 10 à 20 milliards au cours des 5 à 10 prochaines années. Les deniers vont servir à convertir les usines du monde entier à la production de modèles électriques. Ces nouvelles sommes viennent s’ajouter aux 30 milliards que Ford s’est déjà engagée à consacrer aux véhicules électriques jusqu’en 2025.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un objectif clair qui mijote dans l’esprit du chef de la direction de Ford, Jim Farley ; ébranler la domination de Tesla en matière de véhicules électriques. Ironiquement, on s’inspire du travail réalisé par l’entreprise d’Elon Musk pour y parvenir.

Les investisseurs ont adhéré à la vision de Jim Farley : la valeur boursière de la compagnie a brièvement grimpé au-dessus de 100 milliards en janvier.

Photo : Ford Ford Mustang Mach-E

Le nouveau plan prévoirait également une refonte de l’organigramme chez Ford, y compris l’embauche d’un nombre important, mais non déterminé pour le moment, d’ingénieurs spécialisés dans une foule de nouvelles disciplines au sein de l’entreprise, comme la chimie des batteries, l’intelligence artificielle et les logiciels pour véhicules électriques.

Selon une source qui ne souhaite pas être identifiée, on étudierait même la possibilité de lancer une sous-division, considérant le fait que les compagnies naissantes ont souvent droit à la faveur des investisseurs. Ford n’a bien sûr pas commenté la chose, mais ça nous donne une idée que ça discute fort en coulisse.

« Nous exécutons notre plan Ford Plus pour transformer l’entreprise et prospérer dans cette nouvelle ère de véhicules électriques et de produits connectés. Nous ne commenterons pas les spéculations », a expliqué Mark Truby, directeur des communications pour l’entreprise, lors d’une déclaration envoyée par courriel, nous rapporte Bloomberg.

Les projets de Ford concernant les véhicules électriques se sont accélérés depuis que Jim Farley est devenu le grand patron il y a 16 mois. La compagnie a triplé la production de son Mustang Mach-E et pratiquement doublé celle du F-150 Lightning qui sera lancé ce printemps. Ford a également dépensé 11,4 milliards avec l’entreprise sud-coréenne SK Innovation pour construire trois usines de batteries et une usine de camions électriques dans les états du Tennessee et du Kentucky.