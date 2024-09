Chez Ford, le système de conduite semi-autonome porte le nom de BlueCruise. C’est Super Cruise chez General Motors (GM), alors que Tesla parle de l’Autopilot. Qu’importe le système, ce qu’il permet, c’est une conduite mains libres à certains moments.

Des trois systèmes mentionnés, c’est celui de Ford qui tirait un peu de la patte en ce qui a trait au nombre de kilomètres de routes où il peut être activé. Aussi, pour la même raison, il était plus difficile de faire de longues distances en conduite mains libres, car lorsque le système ne reconnaît pas une route, il se désactive.

Or, Ford annonce un pas en avant avec la version 1.4 de son système. Avec le nouveau BlueCruise, la compagnie affirme que le mode mains libres restera activé cinq fois plus longtemps que c’était le cas avec la version 1.2. La mise à jour du logiciel est également censée rendre les véhicules plus stables dans leur voie grâce à un nouveau contrôleur de mouvement, qui va travailler avec la direction pour limiter la sensation de zigzag que l’on ressent en se promenant d’une ligne à l’autre à l’intérieur de sa voie.

L’autre amélioration promise par le BlueCruise 1.4 va faire en sorte que la conduite sera plus fluide et plus douce en virage, car la vitesse du véhicule sera ajustée de manière plus naturelle, comme le ferait un conducteur.

Le système BlueCruise de Ford à l'oeuvre | Photo : Ford

Continuité

Aussi, comme avec la version BlueCruise 1.3, la nouvelle va permettre au véhicule de changer de voie de façon autonome, mais le conducteur devra activer le clignotant. Cela n’est pas nécessaire avec le système Super Cruise de GM, qui change automatiquement de voie pour effectuer des manœuvres de dépassement. Dans les deux cas cependant, il est important de rappeler qu’on parle de système de niveau 2, qui exigent que le conducteur demeure attentif en tout temps afin de toujours pouvoir reprendre le contrôle du véhicule si nécessaire.

Maintenant, le système BlueCruise 1.4 est offert en option d’usine avec le Ford F-150 2025 et le Lincoln Navigator 2025. Il sera également offert avec d’autres nouveaux modèles Ford et Lincoln au cours des mois à venir. Ce que la compagnie n’a pas précisé encore, c’est si les véhicules équipés d’anciennes versions du logiciel peuvent profiter du nouveau avec une mise à jour.

D’autres annonces vont suivre ultérieurement.