Ford a annoncé hier qu’elle allait faire de son système de conduite semi-autonome BlueCruise une caractéristique de série pour un grand nombre de ses futurs véhicules.

Ford emprunte ici un chapitre du livre de Tesla dans la guerre qui la livre maintenant à l’entreprise qui domine le marché du véhicule électrique.

À l’exception du VUS Mustang Mach-E, ce que Ford offrait jusqu’ici, c’était la possibilité d’acheter la technologie à l’avance, à l’acquisition d’un nouveau véhicule. Désormais, cette dernière sera incluse avec quelque 500 000 modèles de l’année 2024 en Amérique du Nord, tant des produits Ford que Lincoln. En gros, on parle surtout des F-150 (essence et électrique), du VUS Expédition, ainsi que des utilitaires Navigator et Nautilus du côté de Lincoln.

Avec cette annonce, Ford confirme ce qu’elle avait exprimé comme souhait en mai dernier.

Cette approche comporte des avantages et aussi des désavantages. Ce qui est intéressant, c’est que les acheteurs n’auront pas à décider d’avance s’ils veulent le système, et surtout, s’ils veulent payer pour l’obtenir. Il sera là, présent, prêt à être utilisé au besoin. À la revente du véhicule, ce sera aussi intéressant pour le deuxième propriétaire qui pourra mettre la main sur un modèle équipé de la technologie, même si son premier propriétaire ne l’utilisait pas.

BlueCruise de Ford Photo : Ford

Le désavantage, c’est bien entendu le prix, car rien n’est gratuit. Pour le moment, la mesure n’est annoncée que sur le site américain de Ford, mais on peut s’attendre au même genre d’offre du côté canadien… éventuellement.

Quant aux prix exigés au sud de notre frontière, Ford va facturer 2100 $ US aux clients au moment de la commande. Ce montant garantit le service pour trois ans. Des essais gratuits seront proposés et ceux qui souhaiteront tenter l’expérience se verront facturer 75 $ US par mois, soit 800 $ US par année.

Encore une fois, c’est semblable à ce qu’offre Tesla.

Une bonne chose pour ceux qui veulent profiter de la technologie, mais une moins bonne pour le portefeuille alors qu’on voit de plus en plus ces options se transformer en abonnements payants pour le consommateur. Ça équivaut à une autre façon de soutirer de l’argent à la clientèle.

Remarquez que celle-ci a toujours le loisir de dire non. Si un système de conduite semi-autonome peut être amusant, ce n’est absolument pas nécessaire sur un véhicule.