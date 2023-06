• Ford a ralenti la production de sa nouvelle Mustang 2024 pour effectuer des analyses sur la qualité.

• Un des problèmes initialement identifiés concernait les soupapes du moteur V8.

• Ford s’est engagée publiquement à améliorer la qualité de construction de ses véhicules.

Ford a supprimé les équipes de travail des membres du syndicat UAW à son usine d’assemblage de Flat Rock, au Michigan, pendant le processus de lancement de la nouvelle génération de la Mustang.

C’est le quotidien Detroit Free Press (DFP) qui rapporte la nouvelle.

Le constructeur a réduit les équipes de production lors de la semaine du 24 avril, alors que l’usine a été fermée la semaine du 1er mai. Vendredi dernier, Kelli Felker, porte-parole de l’entreprise, prévoyait qu’elle allait aussi être à l’arrêt cette semaine.

Un employé de l’usine impliqué dans le lancement du modèle a indiqué au DFP que la construction des premiers exemplaires 2024 s’est achevée au début du mois d’avril et que l’examen final de la qualité portait sur trois éléments ; des problèmes d’ajustements avec les panneaux de la carrosserie, des pépins d’ordre électrique, ainsi que des problèmes avec les soupapes du moteur V8.

Moteur de Ford Mustang 2024 Photo : Ford

En réponse aux questions du DFP, Kalli Felker avait ceci à déclarer au nom de l’entreprise : « Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos véhicules soient construits avec la qualité que nos clients méritent et nous prendrons les mesures appropriées pour respecter cet engagement ».

Elle a rappelé que Ford avait modifié ses processus de lancement de véhicules afin de mettre l’accent sur la qualité, ce qui implique de ralentir la mise en circulation des véhicules afin d’examiner chaque détail de fabrication plutôt que de risquer de livrer des véhicules susceptibles d’être rappelés.

On l’a vu récemment avec le modèle Super Duty qui a profité d’un nouveau processus de qualité testé directement à l’usine. Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a publiquement déclaré que l’amélioration de la qualité était désormais une priorité absolue. Ford dépense chaque année des milliards avec les rappels et les réparations sous garantie, bien plus que ses concurrents. Ces coûts font bien sûr fondre les profits.

Ce qui sera intéressant à surveiller, c’est la suite des choses pour les modèles qui profitent de ces nouveaux contrôles de qualité. En principe, ils ne devraient pas être victimes de rappels aussi nombreux si quantité de problèmes sont réglés avant leur arrivée chez les concessionnaires.