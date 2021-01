Deux prototypes Ford Bronco sont victimes d’un incendie

Le nouveau Ford Bronco semble trouver toutes sortes de manières de faire parler de lui. Par moment, nous avons décrit ses caractéristiques particulières. Tantôt, nous vous faisions part des dates de commercialisations prévues. Dernièrement, ce fut pour parler de légers retards dans la production.

Cette fois, c’est un incendie qui ramène deux prototypes et le modèle à l’avant-scène. Cependant, mentionnons tout de suite que les véhicules ne sont pas en cause ici. En fait, ces derniers ont été victimes de la chaleur alors qu’un incendie s’est déclaré dans la remorque qui les transportait.

Les images des deux modèles endommagés ont été partagées sur le site de passionnés Bronco6G. On peut y voir des modèles à deux portes en piteux états. Ils ont été photographiés dans une halte routière située à Greenville, en Illinois. L’incendie aurait été causé par une négligence du camionneur qui aurait roulé trop longtemps avec un pneu à plat ou avec des freins collés. La chaleur générée a provoqué un brasier.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Bronco6G Un des prototypes Ford Bronco endommagés

L’ironie, c’est que la compagnie qui transporte les véhicules porte le nom de Reliable (qui se traduit par « sur lequel on peut compter »).

Quant aux deux Bronco, on dirait qu’ils ont subi des dommages surtout causés par la grande chaleur, car ils ne sont pas calcinés. Ils sont cependant recouverts des débris de la paroi de la remorque qui a laissé ses résidus sur les véhicules. Certaines pièces en plastique ont littéralement fondu, comme les rétroviseurs, les passages d’ailes et la calandre. Les pneus et le toit sont toutefois demeurés plutôt intacts, étonnamment.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas eu de blessé. De plus, aucun consommateur ne devra patienter plus longtemps, car les deux modèles n’étaient pas en route pour être servis à de nouveaux propriétaires. Les livraisons des modèles de production auront lieu plus tard en cours d’année.

Ces modèles étaient même peut-être destinés à la casse, comme c’est souvent le cas avec des prototypes d’essais. Peut-être est-ce que cet incident permettra à Ford d’apprendre quelque chose à propos de la résistance de son modèle vis-à-vis la chaleur ?

Photo : Bronco6G Prototype Ford Bronco endommagé