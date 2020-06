On vous apprenait il y a quelques jours que Ford avait enfin arrêté une date concernant la présentation de son nouveau VUS Bronco. Or, il s’avère que cette dernière est aussi celle de l’anniversaire d’un célèbre propriétaire de Ford Bronco, O.J. Simpson.

On se rappellera qu’il y a 26 ans, une poursuite policière à vitesse réduite s’était déroulée à Los Angeles alors que Simpson était à bord d’un Ford Bronco blanc. L’événement avait alors été l’un des plus regardés de l’histoire de la télévision, à l’époque où l’on commençait à assister à des couvertures en direct de la part des médias de masse. La scène avait mis Ford et son VUS sous les projecteurs.

O.J. Simpson, à l’époque, était alors un suspect pour le meurtre de sa femme Nicole Brown Simpson et de l’ami de cette dernière, Ronald Goldman. L’ex-joueur professionnel de Football a été acquitté en 1995.

De retour en 2020, en ce qui concerne le choix de la date du lancement du nouveau Bronco, « Il s’agit vraiment d’un hasard », a déclaré le porte-parole de Ford, Mike Levine, via un communiqué.

« Ce n’est probablement pas la plus belle date dans l’histoire du Bronco et je ne pense pas qu’ils veuillent l’associer à la date du retour du véhicule, a pour sa part déclaré Karl Brauer, éditeur chez Kelley Blue Book. Je pense que si Ford pouvait le refaire, ils choisiraient probablement une autre journée. » La réaction de Michelle Krebs d’Autotrader? « Je ne sais pas trop quoi dire ».

Que le choix de la date soit intentionnel ou non, il ne fait qu’ajouter à l’incroyable histoire du Bronco. Quant à la génération de modèle qui était alors en possession d’O.J. Simpson à l’époque, elle avait été retirée du marché en 1996. Cela mettait fin à la carrière du modèle après 30 ans.

Le nouveau Ford Bronco sera construit à l’usine d’assemblage de Wayne dans le Michigan, soit celle où il n’a jamais été construit. Il sera mis en vente pour 2021.