Photo : Ford Le Bronco Everglades 2022

Avec un véhicule comme le Ford Bronco à l’intérieur de sa gamme, un constructeur se trouve devant une myriade d’occasions pour faire de son modèle une référence en matière de personnalisation.

On vient d’en avoir un autre exemple avec la présentation du Ford Bronco Everglades 2022, une nième variante pensée pour repousser l’aventure, cette fois dans un environnement dont on vous laisse deviner la nature. Le modèle est notamment équipé d’un treuil et d’un tuba.

Ceux qui ont déjà une réservation pour le Bronco seront les premiers à pouvoir en profiter.

L’ensemble Everglades comprend donc un tuba pour l’admission d’air, ainsi qu’un pare-chocs avant distinct et quantité de touches esthétiques qui permettent de bien le reconnaître. La barre de type safari, les rails et les plaques de protection de cette version Everglades offrent un certain degré de protection pour la conduite tout-terrain, même s’ils n’apportent aucun avantage en matière de performances.

Cependant, il faut rappeler que le modèle Everglades profite de l’ensemble Sasquatch.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Ford Ford Bronco Everglades 2022, à l'eau

Les éléments importants que nous avons cités permettent un meilleur passage à gué, soit dans 36,4 pouces plutôt que 33,5 pouces. Le modèle dispose aussi d’une admission d’air réversible. En fait, les panneaux situés à l’avant et à l’arrière de la section supérieure du tuba peuvent être inversés, ce qui signifie que l’entrée d’air peut être positionnée vers l’avant ou vers l’arrière. La première position convient parfaitement aux conditions normales, mais l’inversion est idéale si l’environnement est propice à l’absorption de beaucoup de poussière, de neige ou de particules se trouvant dans l’air.

Le treuil offre quant à lui une capacité de 10 000 livres et il est monté de manière intéressante. Ford a intégré le récepteur dans un pare-chocs conçu pour fonctionner de concert avec les divers systèmes de sécurité assistés par ordinateur du Bronco. Cela signifie qu’il n’interférera pas avec les capteurs orientés vers l’avant et que le pare-chocs et la structure de collision devraient toujours répondre aux normes d’usine, en cas d’impact frontal.

Photo : Ford Ford Bronco Everglades 2022, de haut

Notez qu’une couleur exclusive, Desert Sand, sera livrable avec ce modèle, mais les quantités seront limitées.

La version Everglades va profiter du moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres, un bloc proposant 300 chevaux. Le communiqué partagé par Ford ne fait pas mention de la possibilité d’opter pour le moteur V6.

Le modèle est attendu cet été et les réservations seront possibles à compter du mois de mars.