Un Ford Bronco sculpté dans la neige… au Salon de Buffalo

Les sculptures de glaces sont monnaie courante dans le paysage hivernal canadien, mais rarement a-t-on l’occasion de voir un véhicule être représenté de la sorte. C’est pourtant ce qu’il est possible d’admirer devant l’entrée du centre des congrès de Buffalo Niagara, là où se tient le Salon de l’auto de Buffalo.

Oui, Buffalo a son propre salon de l’auto !

Quant au Bronco grandeur nature qui se trouve à l’extérieur, il est l’œuvre de l’artiste Eric Jones. La sculpture, qui est en fait taillée dans la neige, ne manque pas d’attirer l’attention des visiteurs et des représentants des médias locaux. Dans une entrevue accordée à la chaîne WKBW, Eric Jones a expliqué que la sculpture, qu’il a mis cinq jours à réaliser, est la plus compliquée de sa carrière.

« C’est de loin la sculpture la plus complexe que j’aie jamais créée… parce qu’elle est représentée à 360 degrés et parce que je voulais la placer dans un angle où elle ait l’air de descendre une colline vers le centre des congrès. »

Selon les informations que l’on peut retrouver sur son site Web, Eric Jones exerce son art à titre professionnel depuis 21 ans. Il est aussi caricaturiste et il a jusqu’à maintenant réalisé 100 000 représentations de personnes lors d’événements et 70 000 autres à partir de photos. On peut aussi voir une autre de ses œuvres, soit des joueurs des Bills de Buffalo (Football).

Le type dit aimer réaliser des sculptures temporaires. Le Ford Bronco qu’il a créé tombe exactement dans ses cordes.

« Il y a quelque chose de beau dans l’art qui est temporaire — il y a un buzz et une énergie pour venir le voir et l’apprécier », a-t-il déclaré au réseau WKBW.

