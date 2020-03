Au cours des prochaines semaines, nous verrons enfin à quoi va ressembler la version finale du Ford Bronco. Auto123 sera même à Détroit la semaine prochaine pour assister à une présentation technique concernant le retour de celui qui est très attendu dans les milieux.

Outre le Bronco, il y a aussi le petit Bronco (également connu sous le nom Baby Bronco) qui est fort attendu. Lundi, des images de ce dernier ont commencé à circuler sur le net. Celui qui va s’immiscer dans le segment des VUS sous-compacts et va enfin permettre à Ford d’y offrir un joueur intéressant (oublions l’EcoSport, de grâce) fait déjà beaucoup parler de lui.

Les photos sont une gracieuseté du site BroncoSportForum.com et semblent nous présenter un modèle plus haut de gamme, probablement le genre de version que Ford va vouloir nous montrer lors de la présentation du véhicule. Jusqu’ici, nous n’avions eu droit qu’à des bribes et à des photos-espionnes où le nouveau venu était recouvert d’un habit de camouflage. Là, il est exposé comme jamais auparavant.

Si le modèle reprend globalement les proportions et la forme du Jeep Renegade, il semble se présenter comme un joueur plus complet. On pourrait dire que la Bronco Sport s’inspire plutôt d’offres plus haut de gamme, du genre que l’on retrouve à l’adresse Land Rover.

Ce modèle particulier a des piliers noircis de l’avant à l’arrière et un revêtement sportif le long des bas de caisse et des passages de roues, la mode avec de nombreux nouveaux VUS.

Nous pourrions extrapoler longtemps sur le style, mais on vous laisse plutôt profiter de ces premières images pour vous en faire une idée. Attendons de voir ce qu’on nous réserve concrètement, tant lors d’une présentation officielle qu’avec la dotation qui sera composée de plusieurs variantes.

Ford prévoit de présenter le Bronco Sport au Salon international de l’automobile de New York en avril, à condition que ce dernier ait lieu, compte tenu du coronavirus. Maintenant, ne reste qu’à son grand frère à se pointer le bout du nez.