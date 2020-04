Le genre de nouvelles que l’on vous communique aujourd’hui risque de se multiplier au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ford retarderait de deux mois la production de son modèle Bronco Sport. En fait, le petit Bronco, car Ford n’a pas encore confirmé son nom, soulignons-le.

La raison, vous la connaissez tous. Voilà des semaines que l’industrie automobile est au ralenti et que des usines sont à l’arrêt.

Sans surprise, donc, Ford aurait informé tout son monde que le début de la production serait repoussé du 13 juillet au 7 septembre, soit approximativement deux mois. Si nous utilisons le conditionnel, c’est que la nouvelle a été relayée au site Automotive News par certains fournisseurs du constructeur américain. Ces derniers ont déclaré que les pièces destinées aux premières unités de préproduction devaient être expédiées ce mois-ci à l’usine Ford de Hermosillo, au Mexique. Cela étant impossible, c’est pour cette raison principale que le constructeur automobile aurait apparemment repoussé le début de l’assemblage au 7 septembre.

Si le Salon de l’auto de New York a lieu en août, on pourrait voir le Bronco Sport faire son apparition, et ce, quelques jours avant le début de la production. Si New York demeure fermée en raison de la COVID-19 ou que le Jacob Javits Center, l’endroit où se tient l’événement, sert toujours d’hôpital de fortune, Ford ira peut-être de l’avant avec une présentation virtuelle de son petit VUS. Pour l’instant, Ford a refusé de commenter à propos de son véhicule.

Ce qu’on sait de ce dernier, c’est qu’il reposera sur la plateforme C2 qui sert déjà le plus récent Ford Escape. Il partagera aussi les moteurs 3-cylindres de 1,5 litre et 4-cylindres de 2 litres de l’Escape. La machine à rumeur fait état de la présence de la boîte automatique à huit vitesses que Ford a développée avec GM, comme pour l’Escape. Cependant, au lieu de s’offrir en configuration à traction, la Bronco Sport pourrait être équipée d’une transmission intégrale.

Une capture d’écran du système de commande des concessionnaires Ford a montré plusieurs groups d’options et variantes, dont les First Edition, Badlands, Big Bend et Outer Banks. Dix choix de couleurs extérieures seraient au menu, tout comme une option de toit contrastant et deux designs de roues de 17 pouces.

La Bronco Sport ne sera probablement pas le seul produit Ford à voir ses débuts être reportés cette année en raison du coronavirus. Le chef de la direction, Jim Hackett, a déclaré à une station de radio de Detroit le mois dernier que les nouveaux F-150 et Mustang Mach-E pourraient également être repoussés. « S’ils ont un mois ou six semaines de retard, je ne pense pas que quiconque va nous en tenir rigueur à cause du virus », a-t-il déclaré.