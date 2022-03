La nouvelle circulait en coulisse depuis un certain déjà, mais elle n’était qu’une rumeur. Elle est maintenant confirmée ; Ford scinde ses opérations en créant deux entités distinctes et partenaires, afin de mieux affronter le virage électrique et les défis qui s’y rattachent.

Ainsi, la firme de Dearborn va séparer ses activités automobiles en deux « activités automobiles distinctes », mais stratégiquement interdépendantes, soit Ford Blue et Ford Model e. Le tout se produit dans le cadre du plan Ford+ défendu par Jim Farley, le chef de la direction de Ford.

Ford Blue, c’est la compagnie que l’on connaît depuis plus de 100 ans. Les véhicules munis de moteurs à essence en feront partie. De son côté, Ford Model e va regrouper l’ensemble des produits tout électriques de la compagnie.

Et l’on n’oublie pas la troisième division de l’entreprise, Ford Pro, destinée aux activités commerciales.

« Nous avons une occasion extraordinaire de mener cette nouvelle ère passionnante des véhicules connectés et électriques, d’offrir à nos clients le meilleur de Ford et de contribuer à faire une réelle différence pour la santé de la planète », a déclaré Bill Ford, le président exécutif de l’entreprise, via un communiqué.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Ford Ford Bronco

Évidemment, même si l’on parle officiellement de deux compagnies, elles travailleront de pair lorsque la chose sera appropriée et nécessaire. Elles profiteront cependant de structures de direction distinctes. Jim Farley sera le président de Ford Model e, en plus d’occuper son rôle de président et de chef de la direction de la Ford Motor Company. Doug Field, qui a précédemment dirigé l’équipe automobile d’Apple et occupé le poste de premier vice-président de l’ingénierie chez Tesla, sera responsable de la création des produits de la Ford Model e en tant que responsable des véhicules électriques et des systèmes numériques. Il dirigera également le développement des logiciels et des systèmes intégrés pour l’ensemble des créations de Ford. Kumar Galhotra sera le président de Ford Blue.

L’objectif derrière l’exercice est la rentabilité. C’est du moins l’opinion de John Lawler, le directeur financier de Ford. « Cette nouvelle structure renforcera notre capacité à générer une croissance, une rentabilité et des liquidités à la pointe du secteur dans cette nouvelle ère du transport ».

On l’a vu, les entreprises naissantes dans l’univers du véhicule électrique ont tendance à générer beaucoup d’intérêts et d’investissements. Ford espère assurément pouvoir profiter de cette manne.

On verra pour la suite des choses et de quelle façon la nouvelle structure va servir Ford.