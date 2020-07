Six choses à savoir sur le Ford Escape hybride 2020

Le Ford Escape, c’est une grosse affaire pour Ford. Le véhicule est non seulement un bon vendeur, mais c’est aussi un des rares produits de la marque en mesure de s’imposer dans son segment, à l’exception de la camionnette F-150. Et le segment en question n’est pas le dernier venu ; les VUS compacts sont partout sur la route.

La précédente mouture du modèle, introduite en 2013, n’a pas connu des débuts faciles sur le plan de la fiabilité. Elle est néanmoins demeurée dans la lutte pour les meilleurs vendeurs. L’automne dernier, Ford faisait table rase et nous présentait une nouvelle génération.

Cette dernière se décline de trois façons, soit en version régulière, en configuration hybride, et bientôt, en approche hybride enfichable. Récemment, on s’est retrouvé au volant de la deuxième. Voici six éléments qui ont retenu notre attention à son propos.

1 — La consommation