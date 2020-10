Pour des raisons qui restent quelque peu obscures, le démarrage de la production de la version hybride rechargeable de la Ford Escape de nouvelle génération a été retardé, au point que Ford affirme maintenant qu'il ne commencera à assembler le PHEV qu'après le retournement du calendrier. L'objectif de démarrage de la production en janvier 2021 a été annoncé aujourd'hui par le site web de l'autorité Ford, qui s'est entretenu avec le porte-parole de Ford, Mike Levine.

Alors que le Ford Escape PHEV 2020 ne sera pas mis en production avant la nouvelle année, il conservera sa désignation de modèle 2020. De plus, la société commencera à le fabriquer en même temps que la production de la Ford Escape 2021 régulière. Il n'y a pas d'explication unique pour les retards concernant le PHEV, mais vous pouvez choisir parmi la pandémie, le calendrier de sortie très chargé de Ford ces derniers temps (la Bronco, la 2021 F-150, la Mach-E, etc.), et les deux. Nous pensons que c'est la dernière...

Pendant ce temps, Lincoln poursuit la production de la version PHEV du Corsair, proche cousin de la nouvelle Escape. Il prévoit de commencer l'assemblage de ce modèle le 9 novembre prochain.

Le Ford Escape PHEV est alimenté par le moteur 2,5 litres iVCT Atkinson-Cycle I-4 de la compagnie, qui fonctionne en conjonction avec un moteur synchrone à aimant permanent alimenté par une batterie lithium-ion de 14,4 kilowattheures refroidie par liquide et une transmission CVT. La puissance totale du groupe motopropulseur est fixée à 209 chevaux.

