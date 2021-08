L’industrie du véhicule récréatif (VR) est en pleine effervescence depuis plusieurs années déjà. Tellement que l’on compte de plus en plus de joueurs dans ce segment alors que les profits réalisables atteignent des montants qui font rêver.

Une chose n’a pas changé au fil du temps cependant ; plusieurs compagnies se spécialisent dans la modification de modèles existants chez les constructeurs. Pensez aux différentes versions des fourgons GM qui sont adaptés pour le camping, tout comme aux multiples variantes du Mercedes-Benz Sprinter qu’on peut apercevoir à gauche ou à droite, retravaillé pour offrir la maison sur roues.

C’était le cas aussi au cœur des années 70 et un exemplaire vient d’apparaître sur le Net. Et il est à vendre ! Le modèle en question est un Camelot Cruiser, un monstre de 18 143 kilos qui a été modifié à l’époque par une compagnie nommée Edler & Company. C’était le nec plus ultra qu’il était possible de se payer à l’époque. Imaginez ; le monstre en question inclut un garage.

Mieux, deux vieilles motoneiges y sont garées et sont incluses dans la vente.

Photo : WorldWide Auctioneers Motoneiges dans le Camelot Cruiser

Cet exemplaire particulier est l’un des premiers produits de cette série et il est équipé d’une literie, de vaisselle et de tout ce que vous souhaitez retrouver dans la cuisine. Un immense salon, une grande chambre à coucher avec lit à deux places, des toilettes, ainsi qu’un boudoir, sont au menu. Toutes les pièces sont entièrement meublées avec des chaises et des tables originales assorties.

Et attentions à vos yeux en jetant un coup d’œil à la salle à manger et à la douche.

Photo : WorldWide Auctioneers Salle à manger du Camelot Cruiser

Photo : WorldWide Auctioneers Salle de bain du Camelot Cruiser

Le Camelot Cruiser partageait sa plateforme avec deux autres VR de l’époque. La seule différence se trouvait à la zone de chargement. Comme mentionné, cet exemplaire particulier avait été conçu pour transporter deux motoneiges. Un autre avait été pensé pour un bateau, un autre des chevaux.

Et ce qui est incroyable avec le modèle que vous apercevez, c’est que tout est d’origine, y compris la peinture extérieure.

Photo : WorldWide Auctioneers Le Camelot Cruiser, profil

Quant au Ford qui sert à traîner le tout, il s’agit d’un modèle à cabine avancé de la Série C. Il est aujourd’hui équipé d’un moteur V8 de 5,8 litres d’origine Ford, couplé à une boîte de vitesses automatique à quatre rapports. Le vendeur explique que cette unité est d’une fiabilité indéniable et qu’elle propose une longévité incroyable. Il ajoute qu’on « peut difficilement choisir un camion classique de taille moyenne plus fiable » pour cet usage.

Si ce VR ancien vous intéresse, vous pouvez surveiller la progression de sa vente en ligne sur le site WorldWideAuctioneers.

Le Camelot Cruiser, cabine

Photo : WorldWide Auctioneers Le Camelot Cruiser, tableau de bord

Photo : WorldWide Auctioneers Le Camelot Cruiser, intérieur, fig. 1

Photo : WorldWide Auctioneers Le Camelot Cruiser, intérieur, fig. 2

Photo : WorldWide Auctioneers Le Camelot Cruiser, intérieur, fig. 3

Photo : WorldWide Auctioneers Le Camelot Cruiser, intérieur, fig. 4

Photo : WorldWide Auctioneers Le Camelot Cruiser, intérieur, fig. 5