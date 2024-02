Ford présente un Explorer 2025 passablement rafraîchi

Ford a dévoilé aujourd’hui la version 2025 de son VUS Explorer. Cette dernière profite d’un rafraîchissement de mi-parcours somme toute important. On note des changements au design, des mises à jour technologiques, ainsi que le retour de mécaniques que l’on connaît bien… et l’absence d’une autre.

La génération actuelle de l’Explorer a été lancée pour l’année 2020. Les premières années du modèle ont été difficiles sur le marché avec quantité de pépins ayant mené à des rappels.

Le Ford Explorer ST 2025 Photo : Ford

Design de l’Explorer 2025

Esthétiquement, on note la présente d’une calandre beaucoup plus grande. Il est à noter que chaque variante va proposer un style distinct. Des phares à DEL redessinés et des rideaux d’air plus larges sont aussi visibles au pare-chocs avant.

À l’arrière, le hayon est aussi tout frais, avec de nouveaux feux à DEL et l’inscription EXPLORER qui s’étend sur toute la largeur. De nouveaux styles de jantes de 18 à 21 pouces sont ajoutés à la gamme.

Motorisations du Ford Explorer 2025

Mécaniquement, les mécaniques sont les mêmes. Toutefois, Ford précise que le 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres est en partie nouveau et qu’il s’agit pratiquement du même bloc que celui au service de la Mustang. Sa puissance demeure la même cependant, à 300 chevaux et 310 lb-pi de couple.

Le V6 biturbo de 3,0 litres associé à la version plus sportive ST (il est offert en option avec la variante haut de gamme Platinum) propose les mêmes prestations à 400 chevaux et 415 lb-pi de couple. Ford mentionne qu’elle a retouché la boîte automatique à 10 rapports afin que son travail soit plus souple. Toutes les versions commercialisées au Canada proposent de série le rouage intégral.

Voilà pour les mécaniques, ce qui signifie que la déclinaison hybride (V6 de 3,3 litres) est laissée de côté pour 2025.

Ford Explorer ST 2025, de profil Photo : Ford

L’autre chose qui saute aux yeux, c’est la simplification de l’offre, ce qui signifie que plusieurs variantes terminent leur parcours en 2024. C’est le cas des déclinaisons XLT, Timberline et Limited. En 2025, on va retrouver quatre propositions : Active et ST-Line, équipées du 4-cylindres ; Platinum, équipée du 4-cylindres, avec le 6-cylindres en option ; ST, uniquement servie avec le 6-cylindres.

La taille des jantes est respectivement de 18, 20, 20 et 21 pouces avec ces modèles.

L'habitacle du Ford Explorer Platinum 2025 Photo : Ford

À bord, Ford a redessiné l’ensemble du tableau de bord et de la console centrale. Surtout, on a éliminé l’écran multimédia à disposition verticale, qui détonnait et détruisait l’esthétisme de la présentation. On retrouve maintenant un écran de 12,3 pouces à l’horizontale qui peut fonctionner en relation avec l’écran de 12,3 pouces du bloc d’instruments afin, par exemple, d’afficher le trajet de navigation devant vos yeux, plutôt qu’à l’écran central.

Les applications Apple CarPlay et Android Auto avec accès sans fil sont de la partie, tout comme les services intégrés de Google et un pavé pour la recharge sans fil d’appareils cellulaires. La nouvelle version du système multimédia pourra recevoir des mises à jour par les voies hertziennes.

Aperçu de Ford Explorer ST 2025 de l'avant Photo : Ford

La compagnie a également drapé l’habitacle de nouveaux matériaux plus doux au toucher. Certains se désoleront du fait que plusieurs commandes du véhicule passent du bouton physique aux commandes tactiles à l’écran. On retrouve toujours un bouton pour le volume, toutefois.

Les commandes pour l’Explorer 2025 sont maintenant ouvertes. Le prix de base du véhicule est de 50 535 $ CA, incluant les frais de transports et de préparation. Le VUS est attendu en concession lors du deuxième trimestre de cette année.

L'intérieur de Ford Explorer Platinum 2025 Photo : Ford

Sièges de Ford Explorer Platinum 2025 Photo : Ford