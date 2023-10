Ford doit rappeler 238 364 VUS Explorer des années 2020 à 2022 pour régler un problème qui pourrait entraîner une perte de puissance, ainsi que des situations où le véhicule pourrait avancer ou reculer si le frein à main n’est pas activé.

Selon Ford, le problème est causé par une bague de sous-châssis et un boulon d’essieu arrière défectueux.



Ford Explorer ST 2020 bleu Photo : V.Aubé

Il faut savoir que Ford a déjà effectué un rappel pour ce problème. Cependant, comme l’explique Transports Canada, « la réparation effectuée dans le cadre du rappel 22S27 (numéro de rappel 2022-198 de Transports Canada) pourrait ne pas résoudre tous les risques pour la sécurité. Par conséquent, une deuxième réparation est nécessaire. »

Au pays, 9390 VUS Explorer sont touchés.

La compagnie avait alors mis à jour le logiciel du module de commande du groupe motopropulseur de manière à ce qu’il engage le frein de stationnement électronique chaque fois que le véhicule est mis en position de stationnement. À la fin du mois de septembre, Ford a déclaré à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’équivalent de Transports Canada, que la compagnie avait reçu 396 rapports de défaillance de boulons de l’essieu arrière sur ces véhicules. Sur ce nombre, « moins de 5 % » ont entraîné « un mouvement sur place ou une perte de puissance motrice », a précisé Ford.

Sur le site de Transports Canada, la situation est décrite comme suit :

« Sur certains véhicules, un boulon de montage du carter de pont arrière pourrait se briser. Si cela se produisait, le carter pourrait se déplacer et causer des bruits sourds ou de choc et des vibrations à l’arrière du véhicule. L’arbre de transmission et les arbres d’essieu pourraient également se détacher. Cela pourrait causer une perte de puissance aux roues arrière. De plus, si le rappel précédent n’a pas été effectué, le véhicule pourrait se déplacer lorsque la boîte de vitesses est en position de stationnement si le frein de stationnement n’est pas serré. »

Évidemment, dans les deux cas, ça représente un risque pour la sécurité. Dans le cas de la perte de puissance, ça peut entraîner un accident alors que le mouvement du véhicule lorsque le véhicule est garé est un danger qui peut toucher tout le monde, selon l’endroit où le modèle a été laissé à l’arrêt.

Les propriétaires seront informés du rappel à partir du 6 novembre.