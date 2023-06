• Ford rappelle 422 000 VUS afin de régler un problème avec l’affichage de l’image captée par la caméra de recul.

• Le problème concerne uniquement la caméra offrant une vue à 360 degrés.

• Le rappel vise les modèles Ford Explorer, Lincoln Aviator et Lincoln Corsair.

Ford doit lancer une campagne de rappel pour régler un problème avec la caméra de recul. Concrètement, un risque de défaillance avec la sortie vidéo peut empêcher l’image captée par la caméra d’être montrée à l’intérieur.

Un véhicule dont la caméra de recul ne fonctionne pas n’est pas conforme en raison des règles en vigueur.

Au total, quelque 422 000 véhicules sont touchés. Les modèles visés sont les Ford Explorer 2020-2023, Lincoln Aviator 2020-2022 et Lincoln Corsair 2020-2022 équipés de la caméra offrant une vue à 360 degrés.

Lincoln Corsair 2022 Photo : D.Boshouwers

Le rappel élargit et remplace les rappels antérieurs effectués par Ford pour régler le même problème en 2021 et 2023. L’année dernière, la compagnie a effectué une mise à jour du logiciel du module de traitement de l’image (IPMB) afin de résoudre le pépin.

Ford a déclaré aujourd’hui qu’elle « travaillait avec ses fournisseurs pour identifier la cause première et fournir la solution adéquate le plus rapidement possible ».

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, ainsi que son équivalent canadien (Transports Canada), a bien sûr déclaré que la perte de l’image de la caméra de recul peut réduire la visibilité arrière du conducteur et augmenter le risque d’accident.

Les lettres de notification aux propriétaires devraient être envoyées le 26 juin.

L’année dernière, Ford a déclaré avoir reçu des rapports concernant 17 incidents mineurs liés au problème et plus de 2100 demandes relatives à la garantie, mais aucune blessure ou aucun décès n’ont été signalés.

En août 2021, la NHTSA a ouvert une enquête à la suite du rappel Ford de 620 246 véhicules en 2020 pour un autre problème lié à la caméra de recul. Elle vise à déterminer si le constructeur a agi assez rapidement et si le nombre de véhicules rappelés était suffisant.