Ford présente sa nouvelle F-150 2021 de nouvelle génération.

Les présentations virtuelles de nouveaux modèles deviennent la norme dans cette nouvelle réalité imposée par la COVID-19 et jeudi soir, c’était au tour du F-150 de faire ses débuts à l’écran.

Ford aurait certes aimé recevoir la presse pour l’événement afin de lui permettre de prendre le volant, mais là, on doit faire les choses autrement. En fait, ce à quoi l’on a eu droit hier, c’est à un portrait partiel de ce qui nous attend avec cette nouvelle génération du modèle. On nous a présenté les grandes lignes, mais de nombreux détails restent à venir, surtout en ce qui a trait aux fiches techniques.

Nous allons reprendre la même formule, car si on prenait le temps de décrire en détail ce nouveau F-150, c’est un véritable roman qui se défilerait devant vos yeux. Conséquemment, nous aussi allons y aller avec les grandes lignes. De toute manière, nous aurons l’occasion de revenir en long et en large sur ce produit.

Photo : Ford Ford F-150 2021, profil

Style

Malgré un style évolutif, Ford mentionne avoir redessiné sa camionnette d’un pare-chocs à l’autre. Tous les panneaux sont flambants neufs. Au total, les variantes offertes vont avancer 11 grilles différentes et 13 designs de roues seront possibles. La signature à l’avant sera facile à reconnaître avec ces phares à DEL en forme de crochets. À l’arrière, le hayon offrira une surface multifonction et pour éviter le transport d’une génératrice, un ensemble d’alimentation intégré à la caisse sera livrable.

Cet élément donne le ton ; tout ce qui est nouveau sur ce F-150 est pensé pour faciliter la vie des travailleurs.

Photo : Ford Ford F-150 2021, hayon

Photo : Ford Ford F-150 2021, intérieur

Un intérieur repensé

À bord, on a évidemment modernisé le tout et la présentation est spectaculaire. Un écran tactile de 12 pouces domine la scène et sera présent sur plus de 50 % des variantes. En matière de convivialité, on note quelques éléments intéressants. À la console centrale, le sélecteur de rapports peut basculer et disparaître afin qu’on puisse déplier l’appui-coude afin de former une table pour y installer un ordinateur ou tout autre objet de travail. Les deux sièges avant peuvent aussi se coucher à 180 degrés afin de former un lit. Oui, vous avez bien lu ! Enfin, à l’arrière, un immense bac de rangement qui fait la largeur du véhicule est bien dissimulé sous le siège.

La connectivité est aussi repoussée à un autre niveau, notamment avec l’intégration du système Sync5 et d’un réseau Internet intégré. Même les mises à jour du modèle pourront se faire via la voie des ondes. On imagine facilement des campagnes de rappels qui pourront se faire virtuellement lorsque des mises à jour de logiciels seront nécessaires.

Photo : Ford Ford F-150 2021, écran multimédia

Les mécaniques

Enfin, sous le capot, on sait que six mécaniques seront à l’œuvre dès le départ, mais on s’est bien gardé de tout dévoiler de ce côté en ce qui a trait à leur puissance. On sait que dans tous les cas, la transmission est une automatique à 10 rapports. Les moteurs incluent un V6 de 3,3 litres, un V8 5,0 litres, un V6 turbo 2,7 litres EcoBoost, un V6 turbo 3,5 litres EcoBoost et un V6 turbo-diesel Power Stroke à 3,0 litres.

On a en de plus titillé une version a mécanique hybride, soit la PowerBoost, qui sera proposée. Quant à la version électrique du F-150, elle nous parviendra d’ici deux, a-t-on promis.

La compagnie promet aussi d’établir de nouvelles normes en matière de capacité de charge, de remorquage et de couple.

Tous les détails suivront concernant les moulins au service du modèle. On retrouvera bien sûr des joueurs connus, mais reste à voir jusqu’à quel point leurs spécifications auront progressé.

Photo : Ford Ford F-150 2021, avant

Conclusion

Le nouveau F-150, sur papier, réécrit le livre dans l’univers des camionnettes. L’étendue des changements apportés nous donne aussi une idée de l’importance du modèle au sein de la gamme, celui qui rend tous les autres projets possibles en raison des profits qu’il génère.

La suite lorsque nous aurons l’occasion d’en conduire un. En espérant que cela se produise plus tôt que tard.