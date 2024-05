Près de 25 % des Ford F-150 vendus sont hybrides

Bonne nouvelle pour Ford concernant les ventes de la version hybride de la camionnette Ford F-150. Hier, le chef de la direction de l’entreprise, Jim Farley, a déclaré que de 20 % à 25 % des modèles produits sont désormais équipés du moteur hybride PowerBoost, dont le cœur est un V6 de 3,5 litres.

C’était un des objectifs de l’entreprise. Il est souvent question de la variante électrique Lightning, mais pour ceux qui ne veulent pas faire la transition ou qui trouvent la perte d’autonomie en situation de remorquage trop importante, le choix d’un modèle hybride représente une solution intéressante, surtout que la puissance est au rendez-vous à 430 chevaux et 570 livres-pieds de couple, au maximum.

Jim Farley y est allé de ces propos lors de la réunion actuelle des actionnaires de la compagnie. La version hybride de la camionnette compacte Maverick a aussi été au centre des discussions, puisqu’elle est aussi cruciale à la stratégie d’hybridation de Ford. D’ailleurs, la firme américaine a promis que d’ici la fin de la décennie, des variantes hybrides seront proposées à travers toute la gamme.

« Grâce au leadership de l’entreprise dans le domaine des hybrides depuis plus de 20 ans, nous sommes vraiment bien positionnés. Notre gamme de véhicules hybrides ne cessera de s’étoffer au cours des années 2025 et 2026 », a aussi précisé Jim Farly.

Écusson PowerBoost sur le Ford F-150 Platinum 2024 | Photo : Ford

Au dernier Salon de l’auto de Détroit, qui s’est tenu en septembre dernier, nous étions sur place pour assister au dévoilement de la version mise à jour du F-150. Pour l’occasion, la compagnie avait mentionné qu’elle souhaitait doubler la proportion des ventes de la variante hybride, qui était alors de 10 %. C’est « mission accomplie ».

La compagnie avait aussi affirmé que le F-150 hybride pourrait devenir le modèle hybride le plus vendu au pays. Il faut comprendre qu’on écoule quelque 750 000 F-150 par année aux États-Unis. Le quart de ce nombre représente environ 185 000 à 190 000 unités.

Et depuis le début de l’année, les ventes de modèles hybrides sont hausse de 47 % par rapport à l’an dernier chez Ford.

Le constructeur américain, à l’instar d’autres fabricants qui retardent ou ralentissent leur virage électrique en raison d’un ralentissement de la croissance de la demande, veut offrir plus d’hybrides et plus de choix aux clients.

« Notre stratégie clef en tant qu’entreprise est de donner le choix aux clients. L’adoption des véhicules électriques est un peu plus lente dans l’industrie que ce que nous avions prévu, notamment en ce qui concerne le pouvoir de fixation des prix. »