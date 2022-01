Vendredi, on vous présentait un palmarès montrant les 15 états américains où le véhicule le plus vendu n’avait pas été une camionnette en 2021. Certains territoires nous ont réservé des surprises.

Aujourd’hui, on récidive avec une compilation semblable, soit concernant les véhicules d’occasion les plus vendus aux États-Unis en 2021.

Ce qui est absolument fascinant, c’est que le Ford F-150 a été le modèle usagé le plus populaire dans 38 états américains en 2021. C’en est hallucinant.

Tellement que ça force à analyser le portrait automobile dans les 12 états où il n’a pas réussi à dominer le marché du véhicule de seconde main.

Voici donc quels modèles ont réussi à s’imposer, de même que l’endroit où ils l’ont fait. Au passage, il y a des constats vraiment fascinants.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Honda Civic

D’abord, trois produits ont réussi à s’imposer dans plus d’un état, soit la Honda Civic, le Chevrolet Equinox, ainsi que le Nissan Rogue. La comparaison avec les préférences des consommateurs pour les véhicules neufs permet d’en arriver à quelques conclusions.

Par exemple, la Civic a été la voiture usagée la plus vendue en 2021 en Californie, au Maryland et au New Jersey. À ces endroits, aucune camionnette n’a été le modèle le plus vendu dans le neuf. Pour les véhicules neufs, en Californie, la Civic a été la plus populaire, alors qu’au Maryland et au New Jersey, c’est le Honda CR-V qui a dominé les ventes.

Honda a donc une présence et une réputation très fortes dans ces trois états côtiers, c’est une évidence.

Vient ensuite le cas du Chevrolet Equinox, le plus vendu en Indiana, ainsi qu’au Michigan. À ces endroits, le Chevrolet Silverado et le Ram 1500 ont dominé le marché du véhicule neuf.

Dans le cas du Nissan Rogue, c’est au Connecticut et dans l’État de New York qu’il s’est imposé dans l’occasion, des territoires voisins.

Photo : Auto123.com Nissan Rogue

Ça nous laisse avec cinq États où un véhicule autre que le F-150 a été le plus vendu sur le marché de l’usagé :

Floride : la Toyota Corolla en Floride (le RAV4 sur le marché du neuf)

Hawaï : le Toyota Tacoma (Nissan Frontier pour le neuf)

Massachusetts : le Ram 1500 (idem pour le neuf)

Rhode Island : le Jeep Grand Cherokee (Toyota Highlander pour le neuf)

Vermont : Toyota RAV4 (neuf : Subaru Crosstrek).

Enfin, deux autres faits amusants. À Hawaï, de toute évidence, on aime les camionnettes de taille intermédiaire, comme c’est généralement le cas dans les îles. Au Rhode Island, on porte au premier rang deux véhicules qui n’apparaissent pas ailleurs, la preuve que les petits marchés peuvent nous réserver des surprises.

Le cas de la Civic est aussi incroyable alors qu’elle domine le marché du neuf et de l’occasion en Californie.

On pourrait poursuivre pendant des heures avec ce d’analyse sur les ventes.