Ford a présenté hier son F-150 Lightning Pro, le premier camion entièrement électrique de la série F construit spécifiquement pour les clients commerciaux. Il fait son entrée dans la gamme de véhicules électriques commerciaux du constructeur aux côtés de l'E-Transit qui nous a déjà été présenté. Attendez-vous à voir d’autres véhicules commerciaux électriques dans un avenir rapproché chez Ford.

Livrable uniquement pour les parcs, le Lightning Pro s’affiche à un prix de départ de 58 000 $. La batterie standard du modèle offrira 426 chevaux et une autonomie de 370 km, tandis que la version à autonomie étendue, offerte en option, propose 563 chevaux et 482 km.

Ford propose à ses clients des chargeurs de 48 et 80 ampères pour permettre la recharge de nuit en courant alternatif de niveau 2, ainsi que des solutions de gestion de la charge pour la maison, le public et l’entrepôt. Un tableau de bord télématique pour véhicules électriques et des données sur les véhicules électriques de qualité OEM sont en place pour permettre une gestion plus efficace du parc, indique le constructeur.

La version Pro du nouveau Lightning comprendra un certain nombre d’accessoires de recharge intelligente, de série et en option, ainsi qu’un logiciel de gestion des données de recharge et des transactions de recharge pour une exploitation clé en main du parc automobile. Tout est gérable avec ce logiciel, de la cartographie au statut du conducteur, en passant par la localisation et les dépenses du parc de véhicules.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning Pro 2022, avec cargo

La semaine dernière, nous avons fait connaissance avec le coffre avant qui se trouve à l’endroit occupé normalement par le moteur à essence du F-150. La version Pro l’a également, évidemment, et pour les clients commerciaux, il promet d’être tout aussi utile, grâce à ses 400 litres de rangement verrouillable et étanche et à sa capacité de transporter jusqu’à 400 livres. Le camion est équipé de série de quatre prises de courant de 120 volts et de deux ports USB, et dispose de son propre éclairage. De plus, un bouchon de vidange facilite le lavage du coffre.

« Le F-150 Lightning Pro est bien plus qu’un bourreau de travail électrique : il est conçu pour les clients commerciaux, tant à l’intérieur comme à l’extérieur, il s’améliore avec le temps et il est totalement branché sur des services permanents qui peuvent contribuer à la productivité des entreprises. Comme elles sont de plus en plus nombreuses à s’engager pour atteindre la neutralité carbone, elles vont s’attendre à des produits électriques qui s’intègrent facilement à leurs opérations. »

– Jim Farley, président et PDG de Ford

Ford prend les commandes dès maintenant pour son Lightning Pro. Les livraisons commenceront au printemps de 2022. Ford a en place un réseau de plus de 100 centres de véhicules commerciaux pour servir ses clients de parcs.

Photo : Ford Ford F-150 Lightning Pro 2022, coffre avant

Photo : Ford Ford F-150 Lightning Pro 2022, caisse