D’accord, il ne faut débourser que 100 $ (remboursable) pour réserver la version tout électrique Lightning du Ford F-150, mais quand même, la compagnie a confirmé que le nombre total de réservations avait dépassé les 100 000 unités.

Ce qui est impressionnant, c’est que le tout s’est déroulé en trois semaines environ. Rappelons que le véhicule a été présenté le 19 mai dernier.

Voilà pourquoi Ford envisage de présenter une camionnette électrique plus compacte. Certaines rumeurs circulent à ce sujet depuis quelques jours, notamment depuis la présentation du nouveau Maverick. Avec une demande qui n’est appelée qu’à croître au cours des prochaines années, vous pouvez être certains qu’on se penche déjà sur la question dans les bureaux de Ford.

Photo : Ford Le Ford F-150 Lightning

Ce qu’on ne sait pas à propos des réservations, c’est le pourcentage qui concerne la version commerciale du modèle. Il sera certes intéressant de décortiquer tout cela, surtout au chapitre des ventes, lorsque les données seront disponibles.

Et il faut toujours prendre ces chiffres de réservations avec un grain de sel, car même si certains prix sont connus, on ne sait pas tout encore à propos de toutes les variantes. Certains acheteurs changeront peut-être d’avis, mais d’autres se joindront sûrement au nombre.

Ce qui semble certain, c’est qu’on va voir des Ford F-150 électriques sur la route bientôt… et en grand nombre. D’autres constructeurs vont suivre, qu’on pense à Rivian (R1T) et à GMC (Hummer EV), notamment.

Fascinant à suivre tout ça, car on parle d’un moment charnière dans l’histoire de l’automobile. Et le moteur à essence n’est pas mort non plus ; il faut s’attendre à une longue et intéressante cohabitation.