Le groupe Mecum tient un encan le samedi 19 mai et la vedette incontestée sera une Ford GT 2017. Cependant, ce ne sera pas en raison sa beauté ou de sa rareté, mais bien parce que la voiture n’est pas supposée, légalement, être proposée au plus offrant dans ce genre d’événement.

En fait, l’imbroglio vient du fait que Ford prétend qu’une clause dans le contrat de vente interdit à l’acheteur d’un modèle de le vendre pendant une période de 24 mois. Ce stratagème permet à la compagnie d’exercer un certain contrôle sur la clientèle qui veut mettre la main sur son super bolide, mais aussi sur le prix.

Celui d’une Ford GT est d’environ 450 000 $ américains. En limitant le nombre d’exemplaires à 450 au total et la revente de véhicules au cours des deux premières années de possession, la firme à l’ovale bleu s’assure d’éviter que la valeur du modèle gonfle sur le marché.

Et c’est là que ce qui va se passer samedi devient intéressant, car on sait fort bien que plusieurs personnes qui s’étaient manifestées, mais n’ont pas été retenues dans le processus de sélection de Ford pourraient décider de revenir à la charge et faire grimper les enchères.

Chez Ford, on surveille la situation de près. La compagnie s’est dite au courant, mais refuse de se prononcer sur des cas précis concernant sa clientèle. Elle ajoute que « tous les acheteurs de Ford GT signent un contrat qui inclut une entente qui stipule que la voiture ne peut être vendue au cours des deux prochaines années. »

Or, cette dernière affirmation reste nébuleuse. Le cas d’un propriétaire d’une édition 2017, John Cena, a déjà fait la manchette. Il a été poursuivi par Ford pour avoir enfreint à la clause ci-haut mentionnée. Lors des procédures entreprises par le constructeur, John Cena a prouvé que ladite clause l’empêchant de vendre le véhicule à l’intérieur du délai de 24 mois n’existait pas dans le contrat.

Est-ce que celui qui souhaite liquider son édition le 19 mai sera poursuivi par Ford ? Pariez que la chose n’en restera pas là, à condition que la fameuse clause soit inscrite à son contrat de vente.

Tout repose là-dessus.

Et, au fait, à combien sera adjugée cette voiture ? 500 000 $, 600 000 $... 800 000 $ ?