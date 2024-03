Décidément, c’est la semaine des brevets. Après avoir vu GM effectuer une demande concernant un système de rallonge pour caisses de camionnettes, voilà qu’on apprend que Ford a aussi déposé une demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO : United States Patent and Trademark Office), cette fois pour un hayon divisé de façon horizontale.

La chose n’est pas nouvelle alors que d’autres véhicules à travers l’industrie proposent ce genre d’ouverture à l’arrière. C’est le cas du Land Rover Range Rover, du BMW X5, et plus récemment du Rivian R1S.

Brevet pour un nouveau hayon de Ford, fig. 1 Photo : Ford

Brevet pour un nouveau hayon de Ford, fig. 2 Photo : Ford

Pour le déploiement, c’est simple ; la partie supérieure s’ouvre vers le haut, l’inférieure vers le bas. L’avantage ? Certains en trouveront, d’autres non. Par exemple, la partie du haut peut être moins lourde à relever alors que la partie du bas vient allonger l’espace de chargement, si ça s’avère nécessaire. À l’usage, on finit par s’habituer avec la configuration et l’on fait avec.

C’est un élément qui joue la carte du luxe. Un hayon en deux parties est plus coûteux et peut s’avérer plus complexe.

Est-ce que Ford est sérieuse avec cette approche pour ses futurs véhicules ? On ne le saura pas tant et aussi longtemps qu’on ne verra pas un modèle avec un tel hayon. Les demandes de brevets, faut-il le rappeler, n’aboutissent pas toujours avec la commercialisation des idées mises sur papier.

Il faudra simplement être patients, mais nous allons surveiller de près les prochains nouveaux modèles qui seront dévoilés par la marque. Si la technologie voit le jour avec un véhicule Ford, vous pourrez toujours dire que vous l’aurez vue ici en premier.