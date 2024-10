• Ford réduit le prix de son Mustang Mach-E au Canada.

• La compagnie augmente la production de son modèle, ce qui va éventuellement réduire le temps d’attente.

• Les réductions de prix vont de 4750 $ à 8500 $, selon la version.

Ford a travaillé fort pour mettre en place sa nouvelle chaîne d’approvisionnement pour véhicules électriques et cela lui permet d’annoncer aujourd’hui une augmentation considérable de la production de son VUS Mustang Mach-E. Cela va réduire le temps d’attente de la clientèle.

La rationalisation des coûts reliés à l’exercice va aussi permettre de réduire les prix, rendant le produit un peu plus abordable et concurrentiel sur le marché. « Nous n’allons pas céder du terrain à qui que ce soit. Nous produisons davantage de véhicules électriques afin de réduire les temps d’attente des clients, nous proposons des prix compétitifs et nous nous efforçons de créer une expérience inégalée pour les propriétaires », a déclaré Marin Gjaja, le responsable de la clientèle pour la division Ford Model e. « Nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons… Nous continuerons à repousser les limites pour rendre les véhicules électriques plus accessibles à tous. »

Ford Mustang Mach-E 2022 - Avant | Photo : D.Boshouwers

Les clients actuels du Mach-E qui attendent la livraison de leur modèle vont profiter automatiquement du prix ajusté et les clients dont la date de vente est postérieure au 1er janvier 2023 et qui possèdent déjà leur Mustang Mach-E recevront une offre privée de Ford, explique l’entreprise.

« Une partie de notre mission chez Ford est de traiter les clients comme une famille », a ajouté Marin Gjaja. « Nous voulons que nos clients sachent qu’ils ont pris la bonne décision en choisissant un Mustang Mach-E, et nous continuerons à jouer un rôle proactif en faisant ce qu’il faut pour ceux qui rejoignent la famille Ford. »

Voici la liste de prix ajustés du modèle.

. Version Prix d'avant Prix ajusté California Route 1 eAWD Extended Range 85 925 $ 79 120 $ Premium RWD Standard Range 71 995 $ 64 995 $ Premium eAWD Standard Range 75 745 $ 67 245 $ Premium RWD Extended Range 84 995 $ 77 995 $ Premium eAWD Extended Range 88 745 $ 80 245 $ GT Performance Edition Extended Range 97 495 $ 92 745 $