Ford Mustang Mach-E, de nouveau une baisse du prix

Le Ford Mustang Mach-E - Avant Photo : D.Boshouwers

• Ford baisse de nouveau le prix de son VUS électrique Mustang Mach-E.

• Certaines versions voient leur facture être réduite d’un peu plus de 10 000 $.

• Les ventes du modèle sont en baisse depuis le début de l’année, ce qui explique partiellement la mesure adoptée par l’entreprise.

Hier, Ford annonçait de nouvelles baisses de prix pour son VUS électrique Mustang Mach-E. Oui, de nouvelles baisses, car en début d’année, la compagnie avait fait fondre de quelques milliers de dollars la facture de chacune des versions.

La décision de cette semaine s’inscrit dans le cadre de la réouverture des commandes pour le modèle, tout juste après une série de baisses de prix effectuées chez le concurrent Tesla.

Si des baisses de prix sont toujours une bonne chose, il faut voir l’autre côté de la médaille. Certains consommateurs vont avoir le sentiment d’avoir été lésés, car ils ont payé leur modèle plus cher il y a quelques mois à peine. On l’a vu chez Tesla et on le voit chez Ford. C’est la nature d’une guerre de prix. On le vit avec les prix de l’essence, aussi, car on paie parfois plus cher le litre une journée que le lendemain. C’est évidemment plus frustrant pour certains dans le cas qui nous intéresse ici, considérant que les baisses se chiffrent à plus de 10 000 $ pour certains modèles.

Ford Mustang Mach-E - Logo Photo : Ford

La bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà commandé un véhicule et qui attendent sa livraison, c’est qu’ils vont profiter des baisses. Ceux qui l’ont déjà devront en faire leur deuil.

Dans le cas de la version Premium, on parle d’une réduction maximale de 3000 $ pour la variante à propulsion et à autonomie régulière (2250 $ avec le rouage intégral). Le prix est désormais de 61 995 $. Avec la plus grosse batterie et l’autonomie prolongée, les réductions de prix atteignent respectivement 11 000 $ et 10 250 $. Les prix de ces modèles sont maintenant de 66 995 $ et 69 995 $, dans l’ordre.

En ce qui concerne le modèle California Route 1 (traction intégrale) à longue autonomie, la baisse est de 9125 $ (69 995 $). Pour le modèle GT Édition Performance à longue autonomie, la facture a fondu de 9750 $ (82 995 $). La livrée d’entrée de gamme Sélect conserve son prix de 56 995 $.

Il sera intéressant de voir l’effet sur les ventes du modèle, car après quelques ajustements aux crédits accordés du côté américains à l’achat d’un modèle électrique, les ventes du Mach-E ont chuté de 20 %. Voilà une des raisons derrière les ajustements de prix.