Ford et Hyundai ont récemment présenté et dévoilé les prix de leurs nouveaux camions de taille compact respectifs, le Maverick et le Santa Cruz. Les acheteurs peuvent dorénavant constater où se situent les deux modèles sur le marché, en matière de prix et d’équipement.

Ainsi, nous avons appris que si le Maverick est offert aux consommateurs à partir de 25 900 $, le prix du Santa Cruz est beaucoup plus élevé, soit 38 499 $. Il y a toutefois un bémol. Aux États-Unis, le Santa Cruz rivalise davantage avec le Maverick, à cause de la version de base qui est vendue avec un système à traction. Chez nous cependant, tous les véhicules seront équipés d’une traction intégrale, ce qui reviendra plus cher à l’achat.

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick 2022, avant

Dans tous les cas, le Maverick reste seul dans le segment des camions compacts abordables, du moins pour le moment. La semaine dernière, nous avons eu l’occasion d’observer de près une variante hybride de préproduction lors de sa visite éclair au Canada. C’est toujours intéressant de voir un modèle en chair et en os pour constater de visu son volume et ses dimensions, et avoir une meilleure idée de sa finition et de la qualité de son habitacle en général, ce qui est impossible avec de simples photos.

Malheureusement, la présentation n’incluait pas l’essai routier ; ce sera pour une prochaine fois.

Voici ce que nous avons observé lors de cette rapide présentation :

1) Ce camion est vraiment de taille humaine ; nul besoin de grimper pour entrer dans le Maverick.

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick 2022, profil

2) D’une part, la caisse du Maverick est très compacte avec ses 4,5 pieds de longueur. Si on compare avec celles des camionnettes pleine grandeur qui mesurent 8 pieds, c'est effectivement très petit. Mais quiconque se porte acquéreur d’un véhicule dans ce segment particulier sait bien que s’il doit trimballer un piano, ce ne sera pas Steinway à queue !

Ford Maverick 2022, caisse

3) D’autre part, il est très facile d’accès grâce à son seuil d’entrée bas. Il existe également un accessoire très pratique, la barrière, que vous pouvez replier afin d’augmenter l’espace utilisable si vous devez transporter des objets plus volumineux ou en plus grand nombre.

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick 2022, caisse, arrière

4) Aucun système à quatre roues motrices n’équipe ce camion abordable, du moins sur la version présentée. Est-ce que cela pourrait dissuader les consommateurs canadiens ? Ford envisage d’offrir une variante munie d’un moteur EcoBoost de 2,0 litres (non hybride) et d’une transmission intégrale, mais attendez-vous à payer 10 000 $ supplémentaire pour vous la procurer lorsqu’elle arrivera.

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick 2022, trois quarts arrière

4) L’intérieur, qui reflète fidèlement la gamme de prix du Maverick, semble assez solide, mais on ne parle pas ici de camionnette de luxe. Ceux qui connaissent les modèles Ford y retrouveront beaucoup d’éléments familiers au niveau de la disposition, des accents, des boutons, etc.

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick 2022, intérieur

5) La sellerie en tissu de la version montrée nous a donné l’impression d’être à bord d’une... Volkswagen. Les accents d’orange, dispersés sur la console et les portes, insufflent un peu de soleil dans cet intérieur autrement sédentaire. Les sièges, fermes, mais confortables, subiront leur véritable test de qualité lorsque le véhicule sera conduit sur une longue période.

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick 2022, siège conducteur

Photo : D.Boshouwers Ford Maverick 2022, bas de console

Les premiers Ford Maverick devraient arriver chez les concessionnaires canadiens à l’automne prochain.

