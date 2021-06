Ford Maverick : attendez-vous à en voir

C’est l’année des grosses nouvelles chez Ford. Après les débuts du Mustang Mach-E, l’annonce du Bronco, les premiers pas du Bronco Sport, le dévoilement du F-150 Lightning (est-ce que j’en oublie), voilà que la firme à l’ovale bleue introduit sa troisième camionnette sur le marché, la Maverick.

Ça fait un moment qu’on l’attend, celui-là, et le moment est enfin arrivé. Concrètement, le modèle vous sera accessible dès cet automne. Et à première vue, un constat s’impose ; il va pogner, comme on dit. Le style, les motorisations, l’équipement, et surtout le format, vont plaire aux amateurs qui souhaitent une camionnette pour son côté pratique, mais sans avoir à se ruiner pour y avoir accès.

Le prix de départ du modèle sera de 25 900 $ au Canada. Voilà qui est fort intéressant.

Et qu’est-ce qu’on nous réserve pour ce prix ? Voilà où ça le devient encore plus.

Versions

Le Ford Maverick pourra être livré avec trois niveaux d’équipement, soit XL, XLT et Lariat. La configuration mécanique de base se compose d’un 4-cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson et d’un moteur électrique qui vous assure un rendement hybride.

Oui, le Ford Maverick sera offert de série de cette façon. Ford promet une consommation de 5,9 litres aux 100 kilomètres en ville, ce qui est franchement bien. La compagnie n’a pas publié la cote sur l’autoroute ; espérons que ce soit aussi probant. La configuration est à traction avec ce moteur et la transmission de la puissance aux roues va se faire via une boîte CVT (à variation continue). Pour ce qui est de la puissance, on fait état de 191 chevaux et de 155 livres-pieds de couple.

Un 4-cylindres EcoBoost de 2 litres sera aussi accessible, cette fois avec le rouage intégral et une boîte automatique à huit rapports. Au menu, 250 chevaux et 277 livres-pieds de couple. On connaît bien ce moteur, au service de l’Escape et du Bronco Sport, notamment ; il en a dans le ventre.

Pour ce qui est des capacités de remorquage, elles seront de 2000 livres avec le moteur hybride et de 4000 (avec l’ensemble de remorquage 4K) avec la mécanique EcoBoost. Fait intéressant et toujours utile pour la visualisation, Ford mentionne que c’est suffisant pour remorquer un bateau de 21 pieds ou une roulotte de 23 pieds. Pour ce qui est de la charge utile, elle est à 1500 livres pour la caisse.

Puis, pour ceux qui en souhaitent un peu plus en matière de capacité hors route, le Maverick sera proposé avec un ensemble FX4, livrable avec les modèles XLT et Lariat. Ford explique que ce dernier « renforce les capacités hors route grâce à des pneus tous terrains robustes, au réglage spécialisé de la suspension, à une protection supplémentaire du soubassement, à des modes de conduite spécifiques au hors route comme Boue/ornière et Sable, ainsi qu’à la fonction de contrôle en descente. »

Équipement

Pour ce qui est de l’équipement, dès le départ, le Maverick va vous offrir un écran de huit pouces pour le système multimédia, les applications Apple CarPlay et Android Auto, la fonction FordPass Connect (qui permet la localisation du véhicule, la consultation des informations sur le carburant, le verrouillage à distance, etc.), le système Ford Co-Pilot360, ainsi que le WiFi pouvant servir 10 appareils.

Pour ce que chaque version propose, vous pouvez déjà vous rendre sur le site de Ford pour configurer un modèle. La compagnie ajoute qu’il sera possible de personnaliser son Maverick, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ; on peut imaginer ici un catalogue d’accessoires, un peu comme on a pu voir avec le Ranger.

La caisse

Enfin, quelques mots sur la caisse dont la longueur fait 4,5 pieds, 6 pieds avec le hayon ouvert. Et les options pour le rangement et l’arrimage de matériel sont nombreux. En fait, Ford veut ici offrir une multitude de possibilités, question de répondre aux différents besoins de la nouvelle clientèle qu’elle compte séduire avec ce nouveau véhicule.

Le client aura la possibilité de modifier, arranger, régler les options de sa caisse pour que celle-ci réponde à ses besoins, qu’il transporte des feuilles de contreplaqués, des 2x4 ou encore des vélos.

À l’intérieur, le rangement sera aussi maximisé, spécialement à l’arrière avec ce que Ford appelle ses espaces FIT (Ford Integrated Tether). La compagnie parle de possibilités de personnalisation infinies grâce à des accessoires multiples qui vont permettre aux gens d’organiser l’espace à leur guise.

Du reste, la sécurité, les aides à la conduite, les modes de conduite, des options de branchement à des prises de 110 V, bref, rien n’a été oublié.

Et rappelons le prix d’appel, ce qui laisse imaginer une offre complète autour de 35 000 $. On verra bien, mais avec un format et un prix intéressant, on pourrait bien voir beaucoup de Maverick sur les routes.

On se réserve une petite gêne en attendant, car il faudra bien prendre le volant du modèle pour en avoir une meilleure idée.

On vous revient à ce propos.