Coussins Takata : avis important de Ford et de Mazda

• Ford et Mazda demandent aux propriétaires de plus vieux véhicules toujours équipés de coussins Takata de ne pas les conduire.

Le scandale des coussins Takata est le plus important à avoir touché l’industrie automobile. Il a débuté en 2013 avec le rappel de 3,6 millions de véhicules, mais ce n’était que la pointe de l’iceberg.

En fait, Takata fournissait des coussins à une foule de constructeurs, si bien qu’en bout de piste, ce sont plus de 100 millions de véhicules appartenant à différentes marques qui ont été rappelés. Plus de 30 personnes sont décédées à travers le monde. Takata a depuis fait faillite.

La plupart des véhicules touchés ont été réparés. Le problème, c’est que plusieurs sont toujours en circulation et les constructeurs implorent les propriétaires de faire réparer leur modèle, surtout que plus le coussin est vieux, plus il est susceptible d’être défectueux.

Pour rappeler les effets dangereux reliés au problème, c’est que lors de l’explosion, des éclats de métal peuvent être envoyés dans l’habitacle, souvent directement au visage des occupants. Ceux qui conduisent un modèle qui est toujours équipé d’un coussin Takata vivent un risque au quotidien.

Ford a cette semaine demandé à ce que 765 000 véhicules à travers le monde ne soient pas conduits par leurs propriétaires. Aux États-Unis, on parle de 347 000 unités.

Voici les véhicules qui, selon Ford, doivent toujours faire l’objet d’un rappel.

Coussins côté conducteur et passager :

Ford Ranger 2004-2006

Ford Mustang 2005-2014

Ford GT 2005-2006

Coussin côté passager :

Ford Fusion/Mercury Milan/Lincoln MKX/Lincoln Zephyr 2006-2012

Ford Edge / Lincoln MKX 2007-2010

Ford Ranger 2007-2011

Mazda, qui était à l’époque partenaire avec Ford, a émis un avis similaire, cette fois concernant 83 000 véhicules aux États-Unis.

Coussins côté conducteur et passager :

Camionnette Série B 2004-2006

Mazda6 2003-2008

Mazdaspeed6 2006-2007

Mazda RX8 2004-2008

Coussins côté passager :

Camionnette Série B 2007-2009

Mazda CX-7 2007-2012

Mazda CX-9 2007-2015

Mazda6 2009-2013

Mazda MPV 2004-2006

Mazda RX8 2009-2011

Si vous êtes propriétaires de l’un de ces véhicules, Ford et Mazda vous conseillent de vous rendre immédiatement chez votre concessionnaire pour faire installer gratuitement des coussins de remplacement.