• La Ford Mustang à moteur V8 restera en vie, promet le patron de Ford.

Avec la disparition en 2024 des Chevrolet Camaro et Dodge Challenger (et Charger), il ne reste plus que la Ford Mustang dans l’univers américain des muscle car. Dodge va revenir avec une Charger à essence, mais elle va profiter d’un 6-cylindres. Une version électrique est aussi dans les plans. Ce serait aussi une forte possibilité chez Chevrolet.

Plusieurs amateurs se sont montrés inquiets pour la suite des choses, mais Ford vient de les rassurer ; la Ford Mustang à moteur V8 n’est pas sur le point d’être reléguée aux oubliettes, a déclaré le grand patron de Ford, Jim Farley, lors d’une entrevue accordée au site Motor1.

« Beaucoup de nos concurrents sont partis. Si nous sommes les seuls sur la planète à fabriquer une sportive abordable à moteur V8, qu’il en soit ainsi. » - Jim Farley, Ford

Ford Mustang 2024, rouge Photo : D.Rufiange

Si cette version demeure au catalogue, c’est en partie grâce au VUS électrique Mustang Mach-E. Ce dernier aide à compenser les émissions polluantes des modèles toujours équipés d’un moteur à essence. « Le Mach-E nous permet de vendre des véhicules à moteur à combustion interne pour encore longtemps », a-t-il ajouté.

Aussi, il faut considérer l’implication de Ford en course automobile. On retrouve la Mustang dans les courses d’accélération de la NHRA (National Hot Rod Association), dans la série australienne Supercar, en série NASCAR, ainsi qu’à l’intérieur de séries internationales avec les variantes GT3 et GT4. Souvent, pour qu’un modèle soit admissible en compétition, un constructeur doit en produire un certain nombre d’exemplaires. En gardant la Mustang à moteur V8 en production, on fait d’une pierre deux coups.

Et Jim Farley est un passionné de courses automobiles. Il est d’ailleurs très fier de l’implication de son entreprise dans cet univers.

« Quelle autre voiture au monde participe à des courses sur six continents au cours d’un même week-end ? Et c’est parce que nous avons un moteur V8 ». Ford se sert aussi de l’expérience acquise à travers les différents programmes de course pour aider au développement des futures voitures que l’on conduit, précise Jim Farley.

Que ceux qui souhaitent une Ford Mustang à moteur V8 soient rassurés ; ils ont du temps devant eux pour réaliser leur rêve.

Farley n'a pas mentionné le fait que les ventes de la Mustang se portent bien, mais cela vaut la peine d'être souligné. La Mustang a dépassé les ventes de la Challenger et de la Camaro en 2023. Les ventes ont augmenté de 2,2 % par rapport à l'année précédente, avec 48 605 voitures vendues, et la Mustang à essence a une fois de plus dépassé son homologue électrique Mach-E.