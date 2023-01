Ford Mustang 2024 : Ford confirme les hausses de puissance

Photo : Ford Ford Mustang 2024 - Moteur V8 5,0 litres

• Le V8 de la Mustang 2024 va proposer entre 480 et 500 chevaux.

• Le moteur 4-cylindres EcoBoost voit sa puissance croître de 5 chevaux pour atteindre 315 forces.

• La boîte manuelle à six rapports ne sera plus livrable avec le moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres.

La Ford Mustang profite d’une refonte pour l’année 2024. On parle plus d’une évolution que d’une révolution dans son cas, mais considérant où est rendu le modèle, personne ne s’en plaindra.

Lors de la présentation du nouveau modèle au Salon de Détroit en septembre, la puissance des mécaniques qui seront au menu pour 2024 n’avait pas été partagée. Ford aura mis du temps à le faire, mais elle a fourni cette information aujourd’hui. Sans trop de surprise, on note une croissance de la capacité des moteurs. Dans le cas du bloc V8 de 5,0 litres, c’est même très intéressant.

Concrètement, ce dernier va désormais proposer entre 480 et 500 chevaux, selon la configuration du modèle. Pour 2023, il livre 450 forces avec la mouture GT, 470 avec la Mach 1. En 2024, la variante GT va offrir 480 chevaux alors que la nouvelle livrée Dark Horse va en suggérer 500.

Photo : Ford Ford Mustang 2024 - Sur la piste

Le couple sera à 415 lb-pi avec la déclinaison GT, un gain de 5. Avec l’échappement de performance qui est offert en option, la capacité va passer à 486 chevaux et 418 lb-pi de couple. De son côté, le V8 de la version Dark Horse bénéficie d’un vilebrequin différent et de bielles forgées. En plus de ses 500 étalons, il va offrir un couple de 418 livres-pieds. La boîte mécanique à six rapports sera d’office, avec la transmission automatique à 10 engrenages, en option.

Pour ce qui est du moteur 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres, il gagne 5 chevaux pour en compter 315 chevaux. Il offre toujours 350 lb-pi de couple. Notez qu’il a déjà fourni 330 chevaux avec l’ensemble de Performance EcoBoost. Pire, il ne sera plus livrable avec la boîte manuelle. Avec la transmission automatique, cette version à quatre cylindres est pas mal moins intéressante.

D’autres détails vont surgir en 2023 concernant la Mustang 2024. Nous serons à l’affût.