Ford a partagé des détails et des images de sa Mustang Mach 1 2021.

Quelques semaines après que Ford nous ait titillés avec quelques images d’une Mach 1 camouflée se défoulant sur piste, la firme à l’ovale bleu a présenté des informations plus détaillées et plusieurs images du modèle qui constitue la renaissance d’une légende au sein de la famille Mustang.

La Mach 1 suit une longue lignée de Mustangs modernes — de la Bullitt de 2008 et 2009 à la Boss 302 de 2012-2013 et, plus récemment, à la Bullitt de 2018-2020, sans oublier les variantes Shelby entre les deux. Mieux, pour les amateurs du pony car de Ford, cela signifie que le nom Mach est maintenant de retour avec la Mustang après des débuts controversés avec le VUS électrique inspiré du modèle.

« Avec le récent 56e anniversaire de la Mustang, c’est le moment idéal pour faire revenir le légendaire nom Mach 1 », a déclaré Jim Owens, vice-président du marketing performance chez Ford. « Des générations d’amateurs et d’enthousiastes de la Mustang convoitent l’édition spéciale du modèle et la Mustang de sixième génération offre la meilleure plateforme de l’histoire réalisée pour offrir encore plus de puissance, de précision et de performance. »

Photo : Ford Ford Mustang Mach 1 2021, profil

Avec le Bronco qui sera également de retour officiellement plus tard cette année, il est clair que pour Ford, le moment est venu de tirer profit des classiques de la marque. « C’est l’année des icônes Ford », a déclaré Jim Owens.

Plaire aux amateurs purs et durs de la Mustang à l’état pur est une chose, mais il est tout aussi important, voire plus, d’attirer de nouveaux adeptes vers la marque, et Jim Owens croit que cette Mach 1 fera l’affaire.

« Quelqu'un qui ne connaît même pas la Mustang va se dire « Ouais, c'est cool ». Elle doit avoir l'air rapide, même en restant immobile. » - Jim Owens, vice-président du marketing performance chez Ford

Photo : Ford Ford Mustang Mach 1 2021, avant

Quoi de neuf ?

Pour obtenir cet effet, Ford a doté la Mach 1 d’une bande noir matte spéciale sur le capot avec trois couleurs en appui, soit le rouge, le blanc et l’orangé. Un écusson mat sur la calandre et les rétroviseurs extérieurs, des écussons sur les ailes et des bandes latérales assorties au capot sont aussi de la partie. La face avant unique, quant à elle, s’étend au-delà de celle des GT et offre un profil plus long et plus mince qui se prête à l’idée de « mouvement même en état statique ». Une nouvelle couleur, le Fighter Jet Gray, sera également unique à la Mach 1.

La Mach 1 reçoit de plus une grille spéciale présentant des mailles 3D (les ouvertures des phares, cependant, sont fausses) et des roues spéciales de 19 pouces (en aluminium peint en noir) conçues pour rappeler les roues Magnum 500 utilisées sur le modèle de 1969.

À bord, les voitures équipées de l’intérieur en cuir d’ébène profitent également de bandes contrastantes. Il y a aussi un tableau de bord foncé unique avec des accents en aluminium, de nouveaux seuils de porte, un pommeau de levier de vitesse et une plaque indiquant le numéro du châssis.

Photo : Ford Ford Mustang Mach 1 2021, intérieur

À propos de la Mach 1 de 1969, la version 2021, comme les différentes Mach qui l’ont précédée, sera construite en gardant à l’esprit le souvenir des conquêtes de course du championnat de rallye des constructeurs de la SCCA dans les années 60 et 70. La nouvelle voiture, selon Ford, est la plus compétente en piste à être pourvue du fameux moteur V8 de 5 litres. Dans cette Mach 1, il développe 480 chevaux et 420 lb-pi de couple, soit l’équivalent de la Bullitt. Le moteur de la Mach 1 reçoit également le collecteur d’admission, l’adaptateur de filtre à huile et le refroidisseur d’huile moteur de la Shelby GT350.

Comme la puissance est identique à celle de la version Bullitt, pourrait-on penser que l’arrivée de la Mach 1 marque la fin de cette version inspirée du fameux film mettant en vedette Steve McQueen ? Ça reste à voir.

En plus de la puissance supplémentaire qu’elle offre par rapport à la variante GT, la Mach 1 reçoit la boîte de vitesses manuelle Tremec à 6 rapports, des bagues plus rigides, de nouveaux sous-cadres avant et arrière et les pneus Michelin Pilot Sport 4 de la GT350, ainsi que le système de refroidissement de l’essieu arrière et le diffuseur inférieur de la GT500. Une boîte automatique à 10 vitesses sera également livrable.

Photo : Ford Ford Mustang Mach 1 2021, trois quarts arrière

Quoi de totalement neuf ?

Voilà pour les équipements empruntés à d’autres Mustang. Les nouveautés de la Mach 1 sont notamment un becquet avant redessiné avec une calandre supérieure en deux parties et de nouvelles grilles latérales qui sont fonctionnelles dans la mesure où elles répondent aux exigences accrues de refroidissement du moteur 5-litres. Le gros avantage de la Mach 1, en fait de maniabilité, est qu’elle est dotée d’un carter inférieur plus grand que celui de la GT, ce qui permet d’augmenter la force d’appui. La maniabilité est également améliorée par l’inclusion, de série, d’amortisseurs magnétiques.

Tout indique que la Mach 1 2021 est une amélioration plus importante par rapport au modèle GT que ne l’était la précédente Mach 1, celle de 2003-04.

Photo : Ford Ford Mustang Mach 1 2021, capot

« Les changements apportés au châssis et aux pièces sont beaucoup plus importants que ceux pour une GT de base et même un véhicule de niveau 1 de l’ensemble Performance, a déclaré Tom Barnes, responsable de l’ingénierie des véhicules Mustang. Il y a plus de pièces extérieures et intérieures supplémentaires qui sont modifiées à partir de la GT par rapport à la quantité de pièces modifiées sur la voiture de quatrième génération. »

En effet, voulant pousser la chose encore plus loin, Ford offrira deux variantes de la Mach 1, ce qui indique que c’est un modèle plus complet que celui de la dernière génération de Mach 1. En outre, il y a plus d’options indépendantes et plus de pièces uniques qu’auparavant, ainsi qu’un ensemble de maniabilité qui ajoute un répartiteur avant à plus grande force d’appui, des moulures aérodynamiques sur les roues avant et un aileron avec volet Gurney, ce dernier partagé avec la GT500. Les voitures dotées de l’ensemble de maniabilité ne seront livrables qu’avec la boîte de vitesses manuelle.

La Ford Mustang Mach 1 2021 devrait arriver chez les concessionnaires tôt l'année prochaine en tant qu’édition limitée, bien que Ford n’a pas voulu dire combien d’exemplaires sont prévus pour la production. Cela reste à voir, donc.

Photo : Ford Ford Mustang Mach 1 2021, blanc et bleu