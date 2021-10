Auto123 met à l’essai la Ford Mustang Mach 1 2021.

Tout au long de sa glorieuse histoire, la Ford Mustang a conquis le cœur des passionnés sous plusieurs appellations spéciales. GT, Cobra, SVT, SVO, Shelby, Bullitt, Boss et California, ça vous dit quelque chose ? Il ne faudrait surtout pas oublier Mach 1, le nom qui a fait son apparition à l’automne 1968 pour les modèles 1969. Populaire auprès des mordus du modèle, l’ensemble Mach 1 sera offert jusqu’en 1978. Ford relancera brièvement cette édition axée sur la performance pour modèles 2003 et 2004.

Ce qui nous amène à 2021, l’année du retour de la Mach 1 au sein de la gamme Mustang; une année qui voit toutefois la sublime Bullitt être écartée de l’équation. La Mach 1 peut-elle être considérée comme une digne remplaçante de la Bullitt ? Clairement. La plus récente Mach 1 vient boucher le trou béant laissé par le départ de la Bullitt (même celui de la Shelby GT350, si on étire l’élastique un peu), mais sa vocation diffère quelque peu. Disons seulement que la Mach 1 peut, lorsqu’elle est équipée des options appropriées, devenir une arme redoutable sur un circuit.

Portrait d’un coupé américain qui fait tourner les têtes un peu partout où il passe.

La définition d’une Mach 1

Les habitués de la seule auto qu’il reste au sein de l’alignement de Ford auront déjà remarqué le faciès exclusif : un bouclier qui accueille des grilles plus larges sous les clignotants, une particularité essentielle pour mieux ventiler les freins à disque du Muscle car.

La grille de calandre a elle aussi son mot à dire dans la signature visuelle de la voiture sport. En effet, les feux auxiliaires, qu’on voyait de part et d’autre de l’écusson du cheval sur l’autre modèle, sont absents, un autre trait distinctif de la Mach 1.

Si la Mach 1 est livrée avec des jantes de couleur anthracite à cinq branches de série, l’exemplaire qui nous a été prêté par Ford Canada avait plutôt des jantes plus larges au design complexe. On remarque aussi qu’à l’avant les ailes ont été élargies par une mince moulure réalisée en plastique noir mat.

Sur le capot et les flancs, la Mach 1 se démarque également par ses autocollants exclusifs, tandis que les ailes avant sont tatouées de l’écusson Mach 1 classique. Et c’est à peu près tout, du moins en ce qui concerne l’apparence de cette livrée spéciale.

Sous le capot

Mais, une Mustang Mach 1, ce n’est pas seulement une robe exclusive et quelques options supplémentaires. Ça commence par le moteur, un V8 atmosphérique de 5,0 litres emprunté à la Mustang GT qui hérite d’une vingtaine de chevaux supplémentaires, gracieuseté de quelques composantes issues du moteur de la Mustang Shelby GT350, comme le collecteur d’admission, l’adaptateur du filtre à huile et le refroidisseur d’huile moteur.

Cependant, ce qui rend la Mach 1 un peu plus unique parmi toutes les versions du Pony car des dernières années, c’est la boîte de vitesses manuelle, une Tremec 3160 à six rapports. Elle provient justement de l’excellente Shelby GT350. L’embrayage à double disque et le levier de vitesses à course courte sont quant à eux issus de la Mustang GT. Notez qu’il est également possible de commander la Mach 1 avec une boîte automatique à 10 rapports.

Les ingénieurs ont aussi pigé parmi les pièces de la Shelby GT500 en intégrant deux refroidisseurs d’huile sur les côtés, un pour l’huile à moteur et l’autre pour l’huile à transmission. Le diffuseur et le refroidisseur de l’huile à différentiel proviennent également de la liste de pièces de ce bolide.

Finalement, la suspension MagneRide, la colonne de direction plus lourde, les barres antiroulis et les ressorts avant plus robustes, ainsi que quelques autres pièces de la plus rapide des Mustang qui figurent parmi l’équipement de la Mach 1 complètent ce tour d’horizon.

L’ensemble de conduite Mach 1

Comme toute bonne sportive, la Mustang Mach 1 peut être équipée d’une belle brochette de composantes additionnelles. L’ensemble de conduite Mach 1, par exemple, l’illustre éloquemment. Il comprend des jantes plus larges (10,5 po à l’avant et 11 po à l’arrière) et des pneus performance aussi larges que les jantes sur lesquelles ils sont montés. Il y a aussi des supports de montants supérieurs de la suspension qui sont ajustables.

Cet ensemble optionnel d’une valeur de 4 500 $, qui donne à la Mach 1 des réglages du châssis différents, l’habille aussi d’un becquet arrière de style Flap Gurney et d’un séparateur aérodynamique de type performance à l’avant, alors qu’à l’intérieur on retrouve une banquette arrière repliable et divisée en plein centre.

Je dois l’avouer, cet ensemble rehausse grandement l’apparence de la Mach 1 : ce coupé semble prêt à avaler les virages d’un circuit fermé avec tous ses appendices aérodynamiques bonifiés. Je dois toutefois apporter un bémol, car le séparateur à l’avant complique quelque peu l’entrée dans les stationnements ou le passage sur des dos-d’âne. Heureusement, il est en plastique et non en fibre de carbone !

Pour ceux et celles qui fréquentent les circuits fermés, sachez que l’ensemble de conduite Mach 1 confère à la voiture 150 % plus d’appui aérodynamique qu’une Mustang GT équipée de l’ensemble de performance Niveau 1. La Mach 1 bénéficie déjà de 22 % plus d’appui aérodynamique !

Vivre avec une Mach 1 au quotidien

À lire et relire comment l’équipement d’une Mach 1 a été bonifié, il est permis de douter de l’agrément de conduite d’une bête pareille au quotidien. Or, je tiens à vous rassurer : la Mustang Mach 1 est une voiture autorisée à rouler sur nos routes et, même si sa conduite exige un doigté un peu plus aiguisé, il est tout à fait possible de conduire ce Muscle car moderne sur les routes usées de notre beau et grand pays.

Cela dit, je me dois d’avertir ses futurs acheteurs. Mieux vaut y repenser à deux fois avant de cocher l’option de l’ensemble de conduite Mach 1, car ses pneus larges, mieux adaptés à un circuit, ne font pas bon ménage avec les ornières d’autoroute. C’est un peu plus facile en ville, où la Mach 1 n’est pas exposée à ce genre d’irrégularités routières, et ce malgré un embrayage et une direction alourdis.

N’allez pas croire que cette lourdeur vient gâcher l’agrément de conduite. C’est tout le contraire en fait, car j’ai vraiment eu l’impression d’avoir une réelle connexion avec la route, tandis que l’embrayage est très facile à moduler, sans parler de l’incroyable levier de vitesses qui a une précision enivrante.

Il faut également apprendre à vivre avec le grondement de cette vénérable mécanique américaine. Je l’avoue, la sonorité du moteur Coyote est fantastique à l’accélération ou même lorsqu’on rétrograde, mais à l’occasion, le petit levier de sélection des modes de conduite est mis à contribution, ne serait-ce que pour enclencher en mode Normal, qui donne une sonorité moins gutturale... et plus reposante. Les modes Sport, Piste et Piste d’accélération sont naturellement plus riches en décibels.

Le mot de la fin

Au final, la Ford Mustang Mach 1 2021 demeure une incroyable machine de performance. Il est vrai qu’elle rappelle parfois à son propriétaire qu’il ne faut pas la prendre à la légère. Mais dans la très grande majorité des cas, la plus musclée des Mustang parmi celles qui ne portent pas l’écusson Shelby est un charme à conduire. Mais au risque de me répéter, si vous ne prévoyez pas l’utiliser sur piste, misez plutôt sur une Mach 1 sans l’ensemble de conduite optionnel !

On aime

L’apparence menaçante

La sonorité du V8

L’agrément de conduite

On aime moins

L’ensemble de conduite Mach 1 n’est pas pour tout le monde (!)

Le prix (77 700 $)

La concurrence principale

Audi TT-RS

BMW M3 / M4 / Z4

Chevrolet Camaro SS 1LE / Corvette Stingray

Dodge Challenger SRT / Charger SRT

Jaguar F-Type

Porsche 718 Cayman

Toyota GR Supra

