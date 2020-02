Le VUS entièrement électrique dérivé du pony car de Ford arrivera sur le marché européen avant de se pointer chez les concessionnaires nord-américains. Le site web Mach-E Club s’est entretenu avec Jason Mase, responsable de la stratégie de Ford en matière d’électrification, lors de la tenu du Salon de l’auto de Chicago. Une des nouvelles qui est ressortie de cette conversation concerne l’ordre de la commercialisation du modèle.

Deux raisons assez simples expliquent la décision du fabricant ; les réglementations européennes et la demande. Les nouvelles règles plus strictes mises en place par plusieurs gouvernements du Vieux Continent obligent les constructeurs automobiles à proposer des variantes « zéro émission » s’ils veulent vendre sur ces marchés. Parallèlement, la demande de véhicules électrifiés y est nettement plus forte qu’aux États-Unis, ce qui explique pourquoi Ford va envoyer les premières unités produites à l’étranger.

Les concessionnaires européens commenceront à recevoir le Mach-E avant la fin de l’année 2020, plus précisément la First Edition, ainsi que certaines unités des éditions Premium, Select et California Route 1. Les débuts de l’édition GT sont prévus pour 2021.

Ford estime qu’en Amérique, 30 % des acheteurs de la Mustang Mach-E opteront pour cette dernière et ses 459 ch.

À l’exception de cette édition, qui devrait être prête à la fin du printemps 2021, les livraisons américaines commenceront également en 2020, immédiatement après que l’Europe aura reçu ses premiers modèles.

Par ailleurs…

Jason Mase a également confirmé au Mach-E Club que le véhicule ne sera pas équipé de phares antibrouillard. De plus, bien que le produit dispose d’un grand toit panoramique, on note l’absence d’un écran pare-soleil sous celui-ci — ce qui pourrait éventuellement dissuader les acheteurs dans certains climats plus chauds. Le dirigeant a précisé que le verre anti-UV du modèle sera suffisant pour empêcher l’habitacle de devenir un sauna.

Il y a une information pertinente qui n’a pas été communiquée par Jason Mase, ou par quiconque chez Ford ; le nombre de Mach-E qui composera la première série de réservations acceptées. On sait que Ford a vendu toutes les First Edition, mais au-delà de cela, on ne peut se rabattre sur la rumeur qui veut que Ford ait reçu 30 000 réservations.