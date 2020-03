Il y a quelques semaines, l’information concernant le fait que le Ford Mustang Mach-E ferait d’abord ses débuts en Europe avant l’Amérique du Nord a fortement circulé sur le Net. La chose semblait même officielle.

Peut-être que Ford n’a pas démenti la nouvelle à ce moment, n’étant pas certaine de la suite des choses, mais un porte-parole de l’entreprise a confirmé au site Motor1 que le VUS tout électrique tant attendu sera lancé de façon simultanée sur les continents européen et américain.

En fait, on parle de la fin de l’année pour les débuts du modèle. Bien sûr, cela ne précise pas exactement la date où il va se pointer, mais on devine que cela aura lieu au dernier trimestre de l’année, soit à compter d’octobre.

D’ici là, Ford va contacter les clients qui ont effectué des réservations et travaillera avec eux pour transformer ces précommandes en commandes réelles, ce qui inclut également la spécification complète du véhicule.

Lors de cette première année de commercialisation, on aura droit à des versions First Edition, Select, California Route 1 et Premium. La version GT Performance rejoindra la gamme en 2021. Les prix varient bien sûr selon la puissance et la capacité de la batterie du véhicule. Ford propose des modèles offrant 255, 282, 332 et 459 chevaux. L’autonomie, elle, va varier entre 338 à 483 km, toujours selon la déclinaison.

Les premières données fournies par Ford montrent qu’environ 30 % des réservations du modèle ont été effectuées pour le modèle GT. La version First Edition, quant à elle, est déjà écoulée pour 2021.

