Ford a présenté le nouveau Mustang Mach-E Rally au célèbre Festival de vitesse de Goodwood. Ce fut un choix judicieux de la part de Ford pour présenter la dernière variante à rejoindre la gamme du VUS tout électrique, offrant ainsi une bonne occasion de montrer les capacités du modèle.

Ces dernières n’ont pas encore été détaillées par Ford, mais on s’attend à ce que le modèle soit basé sur la version GT, qui est capable de livrer 480 chevaux. Le Mach-E Rally est équipé d’amortisseurs magnétiques Magneride et est légèrement surélevé pour offrir une meilleure garde au sol. Le dessous est pourvu de nouvelles plaques de protection.

Ford Mustang Mach-E Rally à Goodwood Photo : Ford

es images partagées montrent un véhicule équipé d’un aileron arrière et de jantes inspirées du rallye, sur lesquelles sont montés des pneus BF Goodrich Trail-Terrain. Et pourquoi pas ? Darren Palmer, vice-président de Ford pour les programmes de véhicules électriques, a déclaré que le modèle Rally est conçu pour offrir aux clients « la liberté de s’aventurer hors de l’asphalte et au-delà des sentiers battus ». Il a également vanté la stabilité du modèle sur les routes pavées comme sur les surfaces plus accidentées.

Le tout nouveau Ford Mustang Mach-E Rally Photo : Ford

Pour le reste, on peut s’attendre à ce que le Mach-E Rally se distingue de ses frères plus sédentaires grâce à quelques traits esthétiques distinctifs.

Ford a confirmé que le modèle sera proposé en Amérique du Nord et en Europe avant d’être déployé sur d’autres marchés. Aucun échéancier n’a été communiqué, mais nous nous attendons à ce que de plus amples détails soient fournis sur ce point et sur le véhicule lui-même — y compris son prix — au cours des semaines et des mois à venir.

Ford présente la nouvelle édition Rally du Mustang Mach-E Photo : Ford

Aperçu du nouveau Ford Mustang Mach-E Rally Photo : Ford

L'habitacle du Ford Mustang Mach-E Rally Photo : Ford