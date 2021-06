Si vous faites partie de ceux qui sont toujours outrés du fait que Ford utilise le nom Mustang pour désigner un VUS électrique, la nouvelle suivante ne sera pas de nature à vous calmer. Depuis le début de l’année à travers la planète, la compagnie a fabriqué plus de versions Mach-E que de modèles équipés de moteurs à essence.

Les chiffres, rapportés par Bloomberg, indiquent que Ford a produit jusqu’ici 27 816 Mach-E contre 26 089 sportives à essence.

Aux États-Unis, la voiture demeure trois fois plus populaire que le VUS électrique, c’est à souligner. Cependant, ailleurs dans le monde, notamment en Norvège, la demande est clairement en faveur du modèle électrique.

Les Ford Mustang à moteur à essence sont fabriquées à l’usine de montage de Flat Rock, au Michigan. Quant au Mustang Mach-E, il est assemblé à l’usine de Cuautitlan, au Mexique.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Ford Ford Mustang Mach-E, port de chargement

Quant aux chiffres de ventes (qui ne sont pas encore le reflet des chiffres de production), il est intéressant de noter que le Mach-E a été le véhicule le plus vendu en Norvège au mois de mai, le premier mois complet où il était commercialisé là-bas. Au total, 1384 unités ont été réclamées, soit environ 10 % de tous les véhicules vendus dans le pays. Les deuxième et troisième places ont également été occupées par des véhicules électrifiés, soit le Toyota RAV4 hybride et le Skoda Enyaq.

Fait intéressant, quel que soit l’endroit où le Mach-E est proposé, Ford mentionne qu’il « se vend dès qu’il arrive dans les salles d’exposition des concessionnaires ».

« Nous sommes vraiment ravis du succès que nous rencontrons avec le lancement du nouveau Mustang Mach-E, tant en Amérique, mais aussi dans le monde entier », a déclaré Erich Merkle, analyste des ventes chez Ford, à Bloomberg par voie de courriel. « Et pour être juste, gardez à l’esprit que le Mustang et l’usine de Flat Rock ont été impactés par des facteurs extérieurs, à savoir la pénurie de puces à semi-conducteurs. »

On assiste donc à une première avec cette popularité plus grande du modèle électrique, mais ce ne sera assurément pas la dernière. Ford s’est grandement engagée envers l’électrification. La firme prévoit proposer 40 véhicules électrifiés dans le monde d’ici 2022 dont 16 entièrement électriques et 24 de nature hybrides rechargeables. Les plans de l’entreprise sont aussi très importants en Europe, là où le fabricant voit son parc de véhicules de tourisme être entièrement électrique d’ici 2030.