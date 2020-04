L’automne dernier, Ford a fait parler d’elle en long et en large avec le lancement du VUS Mustang Mach-E. L’utilisation du nom mythique pour désigner un véhicule utilitaire électrique n’a pas fait l’unanimité auprès des amateurs, disons cela comme ça.

Or, les puristes auront droit à une autre surprise, du moins selon ce que rapporte le site Autocar.

Ce dernier affirme effectivement que la prochaine génération de la Mustang pourrait être servie en version hybride. Cette nouvelle mouture est attendue quelque part à l’horizon 2021-2022 et sera une fois de plus proposée sur tous les continents. Le succès a été franc avec l’actuelle génération qui s’est trouvé un peu plus de 55 000 nouveaux propriétaires sur le Vieux-Continent.

La nouvelle concernant l’hybridation de la Mustang n’est pas une surprise, car Ford l’avait elle-même annoncé en 2017. On avait même avancé l’année 2020 pour cette variante. On s’est cependant ravisé et ce sera avec l’introduction de la prochaine mouture que surviendra cette autre étape historique dans l’histoire du modèle.

Photo : Ford Ford Mustang 2020, calandre

Autocar rappelle que dans le brevet déposé par Ford en 2017, la firme faisait référence à un « système d’entraînement bimoteur pour véhicule hybride ». Les dessins techniques de ce dossier auraient montré un V8 alimentant les roues arrière et deux unités électriques « montées directement sur les côtés opposés du moteur », s’occupant au passage des roues avant. Cela signifie que la traction intégrale serait de la partie.

Si le magazine Autocar revient à la charge avec cette possibilité, c’est qu’elle établit le lien entre ces plans initiaux et la décision de la compagnie d’opter pour la plateforme CD6 pour la prochaine génération, soit une architecture aussi utilisée par le VUS Explorer. On le sait, ce dernier est maintenant livrable en version hybride.

Bien sûr, pour l’instant, on nage dans les spéculations, mais l’été s’en vient et il fait bon de parler un peu de la Mustang, surtout au moment où l’on se trouve tous confinés à l’intérieur de nos résidences.

Si le tout s’avère véridique, il sera intéressant de voir ce qu’on retrouvera d’autre sous le capot de la Mustang. Un V8 non hybride ? Une mécanique 4-cylindres turbo ou peut-être, le retour d’un V6 ?

À suivre.