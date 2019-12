En août dernier, les Ford Mustang Shelby GT350 et GT350R ont reçu quantité d’améliorations mécaniques ayant pour objectif de rendre leur conduite encore plus incisive. On croyait alors le livre fermé concernant les améliorations apportées à l’édition 2020, mais Ford vient d’ajouter une page avec l’annonce d’un ensemble Héritage pour ses deux modèles iconiques.

Ce dernier propose une finition extérieure Wimbledon White, ainsi que des bandes bleues identiques à celles que l’on retrouvait sur la GT350 1965 de compétition construite par Carroll Shelby. Ça inclut également les bandes horizontales situées au bas des portières. Des logos à l’avant et à l’arrière, de même qu’un sigle situé sur le tableau de bord, complètent l’ensemble. Quant à la GT350R, elle reçoit en prime des sièges tout noir avec des surpiqûres rouges.

« En jetant un regard sur le passé, ce que Ford et Carroll Shelby ont créé au milieu des années 60 a tellement été important pour la Mustang. Les modèles GT350 et GT350R dotés de l’ensemble Héritage sont un hommage bien senti au legs de la marque Shelby. », - Jim Owens, le directeur du marketing de la Mustang.

Il est possible pour la clientèle de commander dès maintenant les ensembles Héritage pour les deux modèles 350. Dans les deux cas, on parle d’un ajout de 2500 $ (CDN) au prix, soit 76 425 $ pour la GT350 et 92 420 $ pour la GT350R.