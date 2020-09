Lorsque l’on considère le passé de la Mustang, avec ses modèles uniques, ses bolides de course et ceux qui se sont fait connaître au cinéma, on peut comprendre pourquoi. Nous avons donc creusé dans le passé du modèle afin de nous rappeler sa riche histoire et avons établi une liste subjective des 10 versions les plus mémorables lancées dans le monde par le constructeur américain.

Il n'a pas fallu longtemps pour que Carroll Shelby, pilote de course devenu vendeur de voitures et préparateur de bolides de performance, et ultimement un homme d’affaires, a rapidement mis la main sur une Mustang et tout fait pour la transformer en bête de course pour la route (rappelez-vous que la première Mustang n’a été mise en vente que dans la seconde moitié de 1964, ce qui fait que cette version est apparue en quelques mois).

La GT350 était plus légère, plus puissante et simplement magnifique, tellement qu’elle nous fait vivre plus d’émotion que la première Mustang elle-même.