Ford va redémarrer la machine le 18 mai prochain

Parmi les trois constructeurs américains, il n’y avait que Ford qui n’avait pas encore confirmé la date du retour d’une quelconque activité dans ses usines. Jeudi dernier, la firme de Dearborn a confirmé ce qu’on anticipait, c’est-à-dire qu’elle allait relancer ses activités le 18 mai prochain.

Bien sûr, la relance des opérations en Amérique du Nord va se faire de façon progressive. Ford a aussi déclaré qu’à partir de cette date, elle invitera au retour certains employés dont le travail ne peut être effectué à distance, comme ceux chargés d’essayer les véhicules et de travailler à leur design. Cela inclut environ 12 000 travailleurs en Amérique du Nord.

L’entreprise a aussi précisé qu’elle allait remettre en marche la fabrication de composantes afin de soutenir les concessionnaires. Dans ce cas précis, ça se fait aujourd’hui.

Photo : Ford Consignes dans les usines Ford

Ford a également spécifié que les activités dans ses usines d’assemblage allaient lentement s’intensifier. Dans les cas des endroits qui fonctionnent normalement avec trois quarts de travail, elles commenceront à deux unités. Pour celles qui opéraient avec deux quarts, elles devront se contenter d’un seul. Enfin, celles qui n’avaient qu’un groupe de travail poursuivront comme avant. L’augmentation graduelle de la cadence aidera les travailleurs à s’habituer aux nouvelles mesures de précautions instaurées contre le coronavirus. Voici quelques exemples :

- Les travailleurs et les visiteurs doivent certifier eux-mêmes qu’ils sont en bonne santé tous les jours avant de commencer leur travail. Ils devront le faire en ligne avant de se présenter. Toute personne signalant des symptômes ou ayant possiblement été exposée à une personne atteinte de la COVID-19 sera invitée à ne pas venir travailler.

- Tous les travailleurs seront soumis à un contrôle de température à l’entrée de l’usine.

- Des masques faciaux sont obligatoires pour toute personne entrant dans une usine Ford.

- Chaque travailleur recevra une « trousse de soins » comprenant un masque facial et d’autres articles visant à « les aider à rester en bonne santé et à se sentir à l’aise au travail ».

- Des lunettes de sécurité dotées d’écrans latéraux ou des écrans frontaux protecteurs seront nécessaires lorsque la distanciation sociale ne sera pas possible.

- Plus de temps sera alloué entre les quarts de travail pour faire entrer et sortir les travailleurs et permettre la désinfection des zones de travail.

Photo : Ford Consigne de distance, usine Ford

« Nous avons travaillé intensément avec les gouvernements des États et le gouvernement fédéral, nos partenaires syndicaux et un échantillon représentatif de notre main-d’œuvre pour rouvrir nos installations en Amérique du Nord. Nous avons rouvert nos installations en Chine, nous avons entamé avec succès notre redémarrage progressif en Europe et nous produisons du matériel médical dans le Michigan depuis plus de six semaines. Nous tirons les leçons de tout cela pour nous assurer que nous prenons les bonnes précautions afin d’assurer la sécurité de notre main-d’œuvre. » - Jim Farley, directeur de l’exploitation chez Ford

Maintenant, la grande question, c’est de savoir si tout va bien aller et si nous n’assisterons pas à des explosions de cas un peu partout, ce qui pourrait éventuellement forcer les autorités à intervenir pour imposer un autre confinement. Ni l’industrie automobile ni la planète n’a besoin de ça.