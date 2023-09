Véhicules électriques : explosion des ventes en Californie

• L’explosion des ventes de véhicules électriques en Californie présage l’avenir ailleurs.

Pour avoir une idée des tendances dans l’industrie automobile, il faut souvent se tourner du côté des États-Unis. Et pour anticiper ce qui va se passer là-bas, on peut jeter un coup d’œil à l’État de la Californie, souvent à l’avant-garde des mouvements et des modes.

En matière de véhicules électriques, c’est la référence à suivre, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Nord. Oui, des incitatifs sont présents là-bas pour encourager les gens à faire la transition, mais s’il y a un endroit qui se sent visé par les changements climatiques, c’est bien celui-là. La conscience est plus grande auprès de la population.

Ainsi, lorsqu’il est question de véhicules électriques, il est pertinent d’observer et d’analyser ce qui se passe sur ce territoire. Voici un portrait rapide de l’état des choses en Californie :

• Si l’on considérait la Californie comme un pays, elle se classerait quatrième au chapitre des ventes totales de véhicules électriques, derrière la Chine, les États-Unis et l’Allemagne.

• Au cours des cinq dernières années, le pourcentage de ventes de véhicules neufs attribuables aux modèles tout électriques est passé de 2 % à 22 %.

• Au deuxième trimestre, par rapport à la même période en 2022, les ventes de VÉ ont crû de 70 % en Californie.

Une analyse du passé récent montre qu’au moment où le pourcentage a atteint 5 %, on a assisté à une croissance fulgurante dans l’état américain. Ça s’est produit en 2018 et c’était la première fois qu’on observait un tel phénomène à l’intérieur d’un marché automobile. Aujourd’hui, 23 pays ont atteint ce seuil des 5 %.

Ford F-150 Lightning Photo : Ford

Il est estimé que le reste des États-Unis n’a que trois ans de retard sur la Californie. Conséquemment, si la tendance se maintient, un quart des ventes de voitures neuves pourraient être électriques d’ici à 2026 à travers le pays.

Tout demeure spéculatif, toutefois, car le rythme transitionnel doit demeurer le même, voire croître. Or, tous ne sont pas prêts à passer aux modèles électriques, la réalité n’étant pas la même pour tous. Mais on peut deviner que l’offre ne sera que plus généreuse à travers l’industrie, car les constructeurs traditionnels voudront être plus concurrentiels vis-à-vis Tesla qui gagne du terrain. La firme californienne a récemment devancé Toyota en tant que marque la plus vendue en Californie, un événement alarmant pour tous les autres constructeurs.

Tesla contrôle 60 % du marché américain des véhicules électriques.

À travers l’industrie, il est estimé qu’environ 200 milliards ont été promis pour la construction de 100 usines américaines consacrées à la fabrication de batteries et l’assemblage de véhicules électriques. Et c’est sans compter sur les investissements de constructeurs comme Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz et GM en Ontario et au Québec.