Pas plus tard qu’hier, on vous faisait état du rappel le plus important de l’année dans l’industrie automobile, soit celui de Honda touchant 2,6 millions de véhicules. Une palme que ne souhaite aucun constructeur.

L’autre titre que personne ne veut détenir, c’est celui de la compagnie qui procède au plus grand nombre de rappels au cours d’une année. Pour la troisième année consécutive, c’est Ford qui en hérite.

Comme le rapporte le site Automotive News, les données de la NHTSA démontrent que la compagnie a émis 54 rappels en 2023. En tout, 5,7 millions de véhicules ont été touchés.

S’il y a une bonne nouvelle là-dedans, c’est que ça demeure 21 % de moins que l’an dernier. En 2022, ce sont 65 rappels qui ont été lancés par Ford, pour un total ahurissant de 8,6 millions de véhicules.

La compagnie a annoncé en mai dernier une vaste offensive concernant la qualité de ses produits à la sortie de l’usine, à commencer par les camionnettes Super Duty. Il faudra quelques années avant qu’on en voit les bénéfices, comme le déclarait à ce moment le grand patron de la marque, Jim Farley, mais on vient quand même de faire un pas dans la bonne direction cette année, malgré le fait qu’on domine toujours l’industrie pour le nombre de campagnes.

Et quel a été le plus important rappel de l’année ? C’est celui qui touchait 1,3 million de Ford Fusion et de Lincoln MKZ. C’est la moitié de celui de Honda.

Chez Ford, la porte-parole Maria Buczkowski avait ceci à déclarer :

« Nous nous efforçons constamment d’améliorer la qualité de nos véhicules et d’offrir la meilleure expérience possible à nos clients. Les rappels volontaires sont l’un des moyens que nous utilisons pour protéger les clients de manière proactive contre les problèmes. Notre qualité initiale s’améliore et les clients qui possèdent nos véhicules les plus récents en bénéficient. »

Les rappels, a-t-on besoin de le souligner, coûtent une fortune à Ford depuis trois ans plus particulièrement. La bonne nouvelle, c’est que la compagnie a pris des mesures pour corriger la situation.

Ce qui est certain, c’est que Ford souhaite assurément laisser sa place à un autre constructeur en 2024 dans la colonne du nombre de rappels émis.